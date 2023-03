Precio del PETRO en Venezuela para hoy lunes 06 de marzo de 2023 ¿Qué hacer comprar o vender?

El valor de la cotización del Petro para hoy, amanace BAJANDO con una variación de 0,99936 % respecto a la cotización del día previo a esta publicación.

De acuerdo a los expertos la recomendación para hoy es VENDER

