Precio del PETRO en Venezuela para hoy martes 28 de febrero de 2023 ¿Qué hacer comprar o vender?

El valor de la cotización del Petro para hoy, amanece SUBIENDO con una variación de 1,002870001 %

respecto a la cotización del día previo a esta publicación, de acuerdo a los expertos la recomendación para hoy es COMPRAR.

¿Cómo se calcula el valor del Petro?

El valor oficial del PETRO está dado por el costo del barril del petróleo para la fecha dada y confirmado por la superintendencia de criptoactivos. Posteriormente se amplió la base del cálculo de la criptodivisa:

La fórmula para el cálculo del valor del Petro tomará en cuenta los precios de las materias primas que se encuentran en Venezuela en la siguiente proporción: Petróleo 50% + Oro 20% + Hierro 20% + Diamante 10%.