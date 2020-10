Precios no le dan tregua al estómago del Zuliano, Se necesitan 3 meses de salario mínimo para comprar un cartón de huevos.

Se necesitan tres meses de salario mínimo para comprar un cartón de huevos en Maracaibo

Maracaibo.- La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) difundió los resultados del monitoreo de precios de alimentos realizado entre los días 27 y 30 de septiembre, para dar a conocer las condiciones de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en Maracaibo.

Al cierre de mes de septiembre, se mantienen las excesivas y cada vez más crecientes limitaciones para el acceso a los alimentos. Los marabinos no disponen de los medios ni del poder adquisitivo suficiente para satisfacer los requerimientos alimenticios en sus hogares, viendo vulnerado su derecho a la alimentación, pues lo poco que pueden adquirir no se ajusta ni a las cantidades ni a la calidad necesaria que le permitan un nivel de vida adecuado, con bienestar y salud.

Alimentos registraron un aumento generalizado de +17%

Durante la segunda quincena de septiembre, se registró un considerable aumento promedio de +17% en los precios de alimentos en la capital zuliana, un alza que se evidencia con mayor fuerza en los rubros proteicos. El costo del kilo de carne de res de primera, por ejemplo, pasó a costar Bs. 1.857.416,67, representando un incremento de +21% con respecto a la quincena anterior. Similar situación ocurrió con la carne de res de segunda y la costilla, con aumentos de +17% y +11%, respectivamente.

Por su parte, el pollo entero, regulado en Bs. 292.793,20, alcanzó el precio de Bs. 862.108,50 para esta quincena, lo cual refleja una diferencia de 194% en relación con su precio acordado por la administración de Nicolás Maduro. La pechuga de pollo pasó de Bs. 1.236.800,00 a Bs. 1.409.000,00; los muslos de Bs. 1.108.903,33 a Bs. 1.250.360,00; y las alitas de Bs. 898.583,33 a Bs. 1.046.571,43.

Los granos también alzaron sus precios de manera notoria. El kilogramo de arvejas incrementó +54% su costo, marcando un precio promedio de Bs. 1.035.008,36, y contrastando con la regulación oficial, que lo ubica en Bs. 249.945,42. Los frijoles se incrementaron +48%, alcanzando un valor Bs. 719.066,67; mientras que las caraotas aumentaron +20%, ascendiendo a Bs. 803.512,31.

También encareció el precio del cartón de 30 huevos, que alcanzó un valor promedio de Bs. 1.080.899,33. Adquirir este producto equivale a 270,22% del salario mínimo, estipulado en Bs. 400.000,00 mensuales, inferior al valor de un dólar estadounidense calculado a una tasa promedio de Bs/USD 430.890,48.

Por otro lado, para esta quincena, el tomate experimentó un aumento considerable de +20%, con un precio de Bs. 665.662,20, lo que equivale a USD 1,54.

El kilo de queso blanco semiduro, regulado en Bs. 448.116,42, en el mercado tiene un precio promedio de Bs. 1.022.161,18, es decir, 128% por encima de su precio acordado.

Otro aumento de precio destacable lo constituye la harina precocida de maíz, cuyo incremento fue de +19%, alcanzando un precio promedio de Bs. 410.423,65, mientras que su costo regulado está fijado en Bs. 173.176,47.

Enlatados incomprables

Para esta quincena, Codhez hizo seguimiento a los precios de los enlatados, en específico, la sardina, el atún y el jamón endiablado o diablitos. En la segunda quincena de abril, hace cinco meses, una lata pequeña de sardinas tenía un precio promedio de Bs. 172.075,00, mientras que en la actualidad es de Bs. 349.861,42, representando un aumento de +103,32%.

También en aquel entonces una lata pequeña de atún tenía un costo de Bs. 255.870,00, y ahora es de Bs. 694.259,00 (+171,33%). Por su parte, la lata pequeña de jamón endiablado o diablitos, que costaba Bs. 324.283,44, en esta quincena se consigue en Bs. 587.287,58 (+81,10%).

Precios en el mercado son 154% más costosos que en la regulación oficial

Según lo monitoreado, la canasta Codhez, que comprende un conjunto de 21 precios de alimentos básicos monitoreados, alcanzó un costo total de Bs. 18.199.168,43 para la segunda quincena de septiembre. Este monto implica una diferencia promedio de 154% en relación con la suma de precios acordados por la administración de Maduro. En términos de dólares estadounidenses, la suma de estos precios es de USD 42,24, calculada una tasa promedio de Bs./USD 430.890,48.

Ante lo mencionado, Codhez destaca que el Estado venezolano continúa inerte ante esta difícil y complicada situación que viven las familias marabinas, y señala que la emergencia humanitaria compleja que padece el Zulia, tiene como punto neurálgico la inseguridad alimentaria de la cual son víctimas millones de personas.

En tal sentido, la organización subraya que es fundamental que el Estado adopte medidas sistemáticas y efectivas que aseguren el adecuado acceso a los alimentos, tanto en cantidad, calidad, oportunidad y suficiencia para todas las personas sin discriminación alguna, aseverando que inobservar esta obligación constitucional representa una grave vulneración a los derechos humanos de los zulianos.

NDP

Precios no le dan tregua al estómago del Zuliano was last modified: by

En : Economía