Preguntas y Respuestas sobre el decreto del Salario Mínimo publicado en Gaceta oficial 6.746

Preguntas y Respuestas sobre el decreto de Salario Mínimo publicado en Gaceta oficial 6.746

El decreto presidencial 4.805, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.746, dejó varias preguntamos vamos a aclararlas :

¿Como será denominado el salario mínimo a partir de ahora en Venezuela?

Ingreso mínimo vital

¿Qué es el ingreso mínimo vital?

Según el decreto, es el factor que permite facilitar el cálculo, registro, análisis, revisión y ajuste, de manera integral, armónica y coordinada, de todos los conceptos asociados al salario de los trabajadores y trabajadoras, con o sin incidencia salarial, y aquellos beneficios otorgados a dichos sujetos con la finalidad de incrementar la protección social del Pueblo venezolano, incluidos los conceptos de Cestaticket socialista y el Bono contra la Guerra Económica.

¿Como será denominado el bono alimentación a partir de ahora en Venezuela?

Cestaticket Socialista

¿Qué es el complemento solidario único?

Es el mismo Bono contra la Guerra Económica, es un solo bono con diferentes nombres, el complemento solidario único no es otro bono aparte.

¿El complemento solidario único tiene incidencia en el cálculo de prestaciones?

No

¿El complemento se paga con retroactivo?

No.

¿De cuanto es el monto del Cestaticket Socialista o bono alimentación?

Bs. 1000 .

¿De cuanto es el bono de guerra para trabajadores activos de la administración pública?

Bs. 750.

¿De cuanto es el bono de guerra para pensionados del IVSS?

Bs. 500, inicialmente se anunción $20 o su equivalente indexado pero el decreto se establece en Bolívares que es la moneda de curso legal.

¿Cada cuanto tiempo será pagado el bono de guerra y sí será permanente?

Se pagará mensualmente, y se desconoce el tiempo de duración del beneficio ya que se menciona que mientras la situación económica en Venezuela sea dificil el bono se seguirá pagando.

¿Y cómo será la indexación?

El artículo 5 del decreto establece que «El Ejecutivo Nacional ordenará el ajuste mensual, tomando como referencia el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela, de los montos fijados en este Decreto para el Cestaticket Socialista y el Bono contra la Guerra Económica, pudiendo ordenar su ajuste a efectos de proteger el valor del mismo y el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras».

Lo que significa que el ajuste será realizado mensualmente por el ente pagador.

¿Cuanto se cobrara por pensión del IVSS y amor mayor?

Bs. 130 salario mínimo + Bs. 500 de bono de guerra , total a cobrar Bs. 650.

