Premios de Carreras Hípicas en Venezuela serán pagados en Petros

De acuerdo con lo reseñado por el diario Meridiano, un periódico deportivo de Venezuela, dichos premios serán pagados en la moneda virtual, de acuerdo a que «El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) confirmó que los premios de las carreras en los recintos nacionales comenzarán a pagarse en petros.»

El organismo que rige la disciplina en el país informó a través de sus redes sociales los resultados de la reunión más reciente realizada por el presidente del ente, Antonio Álvarez y los propietarios que hacen vida en los distintos escenarios de Venezuela.

EL INH informó que tras la reunión productiva surgieron tres líneas de acción: una de ellas está ligada al monto que cobran los ganadores de las distintas modalidades de juego.

“Llevar el monto de los Potes de Premios a Petro, para una remuneración más justa”, informó el INH por medio de una publicación en Instagram.

Otra de las medidas anunciadas y que se espera pronto en práctica es el “incremento de efectivos de seguridad para custodiar las caballerizas. Se incorporarán 120 funcionarios”.

Y el tercero de los anuncios, más ligado al gremio, fue la creación de “la Fundación de Propietarios del INH, presidida por Kelvin Álvarez”.

El Instituto Nacional de Hipódromos, sin embargo, no aclaró la fecha partir de cuándo se implementarán las dos primeras medidas.

En : Deportes