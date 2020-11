La agencia de análisis digital de la Música latina, dedicada al seguimiento de las principales tiendas digitales de Latinoamérica y Europa, con miras de reconocer al nuevo talento musical, que se abre paso en el mundo de la música, Premios Latin Music Report, entregará su estatuilla en su 1ra edición este próximo 18 enero en Santiago de Chile.

Está premiación constará de 17 categorías: Artista Digital del año, Artista Refrescante del Año, Artista Pop Urbano, Artista Urbano, Artista Tropical Urbano, Artista del Año, Video del Año, Canción del Año, Nueva Generación Femenina, Nueva Generación Masculina, El más Trendy, Productor del Año, Presentador de «En Vivo» del Año, Compositor del Año, Circuito Radial del Año.

Asimismo, Latín Music Report entregará la “Lira” en su única clase a aquellos artistas que han sido ejemplo de inspiración y motivación a los nuevos talentos.

La Lira es el instrumento musical más antiguo del mundo, con más de cinco mil años de su creación, y es reconocida como símbolo de inspiración, de la unificación, de la cultura y la música. Y en esta oportunidad será entregada a: Nacho, Elvis Crespo y Camilo, cantautores que han sido ejemplo de inspiración y motivación musical.

Las postulaciones para la premiación serán desde el 15 al 30 de noviembre, requisito: tener sus temas musicales registrados en tiendas digitales en el período 2020, y únicamente se podrán realizar a través de su portal: http://www. latinmusicreport.com

Las votaciones se realizarán del 1ro al 20 de diciembre de 2020. En el portal se encontrarán los pasos a seguir para poder votar a través de un manual explicativo.

Será transmitido en la plataforma YouTube y retransmitido en ocho países de Latinoamérica y Europa, según informó el director general de la agencia, Oswaldo Caraballo.

Premios Latin Music Report entregará «LIRA» en su única Clase a Nacho, Elvis Crespo y Camilo en 2021 was last modified: by

En : Gente