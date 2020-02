Presentan imágenes del daño que hace el Coronavirus a los Pulmones

Médicos chinos publicaron una radiografía de los pulmones de una paciente enferma con el coronavirus 2019-nCoV que se ha expandido por China y otros países.

Las imágenes publicadas por los médicos chinos, y reseñado por la agencia Sputnik, son de una mujer de 33 años que ingresó al hospital después de presentar síntomas como fiebre y tos durante cinco días.

Al momento de internar a la mujer, los médicos observaron que su temperatura corporal se había elevado a 39°C y escucharon que los sonidos de su respiración eran ásperos en ambos pulmones.

Según los resultados de los estudios realizados publicados en la revista Radiology, la paciente contaba con una clara deficiencia de glóbulos blancos, además de múltiples opacidades periféricas en vidrio esmerilado en ambos pulmones.

En : Salud y Vida Sana