Presidente INAC y aerolíneas venezolanas desarrollan estrategias para mejorar calidad de servicio al usuario del transporte aéreo

Prensa MPPT .- El Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) MG Juan Teixeira, sostuvo este viernes una reunión de carácter estratégico con representantes de aerolíneas venezolanas, con el objetivo de plantear planes de acción orientados a priorizar la seguridad operacional y la satisfacción de las necesidades de los usuarios del transporte aéreo.

Durante este encuentro, la Autoridad Aeronáutica Venezolana evaluó, junto a su equipo de especialistas y con los representantes de las aerolíneas venezolanas, estadísticas e índices de las operaciones registradas durante los últimos tres años, con el propósito de analizarlas a profundidad para diseñar planes de acción que apunten hacia el continuo desarrollo del sector de aéreo nacional.

“Hemos evaluado algunos aspectos relacionados a la calidad del servicio para ir mejorando, porque el centro del transporte aéreo venezolano es la satisfacción del usuario. Venezuela es un país donde la aeronáutica es de calidad y de eficiencia”, manifestó el Presidente INAC.

En representación de las aerolíneas nacionales, Orlan Viloria, Presidente de Laser Airlines resaltó la importancia de este tipo de encuentros, ya que permiten fortalecer la conectividad de rutas aéreas nacionales. “El trabajo en equipo entre el INAC y empresas aéreas es la combinación perfecta para que podamos seguir trabajando en el desarrollo y mantener los estándares de la industria”, enfatizó.

Es así como la Gran Misión Transporte Venezuela, a través del INAC, continúa adelantando esfuerzos para garantizarles a los usuarios del transporte aéreo una industria consolidada, con óptimos niveles operativos que les permita realizar viajes seguros, ordenados y eficientes.

Prensa INAC – Ramsés Fuentes / Fotografía: Danileth Terán

