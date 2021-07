Préstamos Personales: Financiamiento para la Vida

Desde hace algún tiempo que ya no se piensa en los préstamos personales como un crédito exclusivo para adquirir bienes de índole esencial. Por el contrario, cada vez son más las personas y los jóvenes en particular, los que solicitan estos productos financieros para gastos considerados no vitales, o al menos, no tan urgentes.

En este sentido, hoy en día se suelen usar los préstamos personales con fines relacionados a la satisfacción de los deseos personales tales como pagar unas vacaciones o redecorar el hogar.

Además, se trata de préstamos rápidos que se pueden sacar 100% online a través de algunas plataformas financieras digitales. Hacerlo de este modo permite conseguir el dinero de manera más ágil y sencilla, sin todos los trámites engorrosos que muchas veces imponen los bancos tradicionales a la hora de solicitar un crédito.

¿Cómo funcionan los préstamos personales online?

Este tipo de ayuda financiera es muy accesible para la mayor parte de los uruguayos. Desde los 21 hasta los 70 años suele ser el rango etario de las personas elegibles para tomar este tipo de préstamos.

Según la entidad financiera digital de la que se trate, puede variar el monto máximo que puede solicitarse. De todos modos, en líneas generales suele rondar los $200.000.

También existen variaciones en el plazo establecido para devolver el dinero en las distintas plataformas financieras. Éste puede alcanzar los dos años, siendo un tiempo que resulta cómodo para pagar una deuda sin sentirse ahogado por las cuotas.

Algunas de ellas son flexibles en este punto, y permiten devolver el dinero de forma anticipada. Esto es importante, ya que posibilita reducir los intereses del préstamo.

Las personas que no puedan cumplir con la devolución de la deuda en el plazo acordado inicialmente, deberán consultar con la entidad particular cuáles son las penalidades establecidas. En este punto, por más flexibles que sean, siempre se recomienda elegir un plazo para devolver el dinero que sea posible de ser cumplido.

Por otro lado, algunas de las plataformas también ofrecen otros beneficios en sus créditos, como los descuentos en las tasas de interés y la bonificación de cuotas. Por eso es conveniente tomarse el tiempo de comparar la oferta de las distintas opciones, para elegir la más conveniente.

En este sentido, una de las cuestiones que se recomienda observar, es cuál es el servicio de atención al cliente que ofrece cada plataforma. Y es que lógicamente, antes de tomar el crédito y durante la duración del mismo, surgen preguntas que son necesarias evacuar. Para esto, no hay nada mejor que hablar con personas de carne y hueso que puedan responder todas las dudas. Por ello, las plataformas de los acreedores, cuentan con múltiples canales de contacto, como un mail, un teléfono, y una cuenta de Facebook, con el fin de acompañar a sus clientes.

¿Es seguro pedir préstamos personales por internet?

Por supuesto que no se puede generalizar, y a esta altura de la era digital, todas las personas saben que Internet no es un sitio homogéneo y pueden encontrarse plataformas de lo más variadas.

Sin embargo, hay algunas cuestiones que pueden tenerse en cuenta a la hora de elegir una plataforma financiera que dan cuenta de su nivel de seguridad. La manera en la que manejan los datos es una de ellas, y un buen indicio en este sentido, es que la información de los clientes se encuentra encriptada en altos niveles de seguridad.

Otra cuestión que puede considerarse para dar cuenta de la seguridad que ofrece la plataforma, es que la misma se encuentre inscripta en Dirección General Impositiva (DGI).

Préstamos Personales: Financiamiento para la Vida was last modified: by

En : Economía