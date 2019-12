Presupuesto de Venezuela para 2020 asciende a 5.439 millones de dólares

Caracas.-La Asamblea Nacional Constituyente aprobó el presupuesto del año 2020 por 252,18 billones de bolívares, lo que equivale a 5.439 millones de dólares.

El cual además señala que el cálculo del año entrante representa un incremento del 41% en comparación con el previsto en 2019, que ascendía a $3.857 millones al momento de su aprobación.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien aseguró que 2020 será “un año, sin duda, de crecimiento” y afirmó que 75,9% de la inversión prevista se dedicará a programas de economía productiva, salud, seguridad alimentaria, vivienda, ciencia y educación.

Cuatro años seguidos

Por cuarto año consecutivo, la ANC aprobó el presupuesto nacional pese a que la Constitución establece que es el Parlamento el que tiene la atribución de “discutir y aprobar el presupuesto nacional”, un extremo que no se ha cumplido desde que la oposición se hizo con su control al obtener una clara mayoría en 2016.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello aseguró que estos instrumentos fueron presentados ante el órgano plenipotenciario, porque la AN está en desacato.

“Nuestra Constitución establece como es el procedimiento para aprobar el presupuesto de la nación y la ley de endeudamiento. El primer trámite para la aprobación del presupuesto de la nación es que el Gobierno Nacional lo presente ante la AN. El país y el mundo saben que la AN existe, pero su directiva está en desacato”, dijo.

Destacó que es necesario mantener una convocatoria constante y tener un poder constituyente activado. “Imaginemos que no existiera una ANC, no se presentara el presupuesto y se reconduce, porque la AN decide que no”.

También fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela para el ejercicio fiscal 2020, mediante decreto constituyente.

Este presupuesto- que fue consignado por el presidente del BCV,Calixto Ortega, el 14 de octubre ante la ANC- procura cumplir con los objetivos de la institución financiera en cuanto a la formulación de políticas macroeconómicas y articular con los órganos del Estado para propiciar condiciones para la coherencia de las acciones económicas.

Además, dijo que este instrumento busca fortalecer las reservas internacionales y otros activos externos; contribuir con la rentabilidad financiera y sustentar la corresponsabilidad social.

Otras voces

El economista Ronald Balza, señaló que la novedad es que después de 20 años, boom petrolero, deuda, hiperinflación y crisis humanitaria, todavía no se dé al presupuesto la importancia política y social que tiene.

Agregó que “la ley en Venezuela establece que el presupuesto nacional debe presentarse ante la Asamblea Nacional. Y hay una serie de limitaciones importantes”.

El economista José Guerra cuestionó “¿Cuáles son las consecuencias de que la espuria Constituyente apruebe la Ley de Presupuesto y la Ley de Endeudamiento, además violando los plazos legales? La principal es que el Estado no se puede financiar en divisas ni en bolívares. Hoy murió el proyecto de la CAF-Pnud”.

“El país no tendrá Ley de Presupuesto y de Endeudamiento validas. El lapso Constitucional para aprobarlo venció el 14 de diciembre. Las leyes las aprueba la AN. Dejen de mentir”.

