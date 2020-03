Primer caso en Colombia de Coronavirus es de una mujer que estuvo en Italia

Es una ciudadana, de 19 años, que presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo, dijo el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes 6 de marzo el primer caso de coronavirus en el país, una paciente que está internada en una clínica de Bogotá donde fue diagnosticada con el Covid-19.

«El Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de Covid-19 en el territorio nacional luego de análisis practicados a una paciente de 19 años», detalló esa cartera en un comunicado.

La autoridad sanitaria agregó que «la ciudadana procedente de Milán (Italia) presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo».

«Ante esto el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó resultados positivos a las pruebas», agregó la información.

