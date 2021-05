Primer Foro Cada Abeja Cuenta será virtual el 20 de mayo de 2021, totalmente Gratis.

Expertos nacionales e internacionales se unen para crear conciencia sobre la necesidad de preservar las abejas

El Día Mundial de las Abejas servir á de escenario para explicar por qué estos animalitos son tan importantes para el equilibrio del medio ambiente y la vida

El foro forma parte de la campaña ambiental Cada Abeja Cuenta, liderada por la agencia Avant Garde RP, que este año cuenta con el respaldo de Pocoyó

El 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, se celebrará el Foro Cada Abeja Cuenta, que reunirá a expertos en el tema para dar a conocer la importancia de este pequeño insecto, así como proporcionar herramientas y recomendaciones que ayuden a su preservación y mantener el equilibrio del medio ambiente. El foro se celebrará de manera virtual por la cuenta de instagram @CadaAbejaCuenta.

Esta es la agenda de charlas del Primer Foro Cada Abeja Cuenta

Jueves 20 de mayo

10:00 am

Guiomar Nates Parra. Profesora. Universidad Nacional

¿Por qué son importantes las abejas?

10:30 am

Tatiana Rojas. Periodista de Medio Ambiente. El Tiempo

La importancia de la información ambiental en los medios de comunicación.

11:00 am

Germán Perilla. Profesor. George Mason University

El éxito de Honey Bee Iniciative en Colombia

11:30 am

María Paula Daza y Sofía Morales, conservacionistas juveniles

Dos abejas más al panal. Experiencia Save The Bees Bogotá

2:00 pm

Ángela Rodríguez Calderón. Responsable del primer hotel de abejas en Bogotá

Las abejas nos ayudan a vivir ¿cómo podemos ayudarlas a vivir mejor?

2:30 pm

Roger Peña. Director del grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias (BRAE) del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Los bomberos también cuidan el medio ambiente y a los animales

3:00 pm

Mónica Cepeda. Representante de Agrosavia (Corporación colombiana de investigación agropecuaria)

¿Qué sería de los cultivos y de nosotros sin polinizadores?

Las abejas fueron declaradas como el ser vivo más importante del planeta por el Instituto Earthwatch. Su importancia radica en que cerca de un 70% de la agricultura del mundo, depende de las abejas, gracias al proceso de polinización que permite a las plantas reproducirse. “Cada abeja cuenta” es una iniciativa que promueve la conservación de las abejas, entendiendo su importancia en la polinización, y por ende, en la supervivencia de muchas plantas, animales así como en la producción de alimentos esenciales para la supervivencia humana.

“Estamos muy contentos de poder continuar con nuestra campaña para proteger las abejas en Colombia, que iniciamos en el 2019 y que queremos seguir ampliando en los próximos años. Es urgente que todos nos aboquemos a la preservación de este insecto considerado el ser vivo más importante del planeta, pues de su supervivencia depende, en gran medida, la vida humana. Aunque son pequeñitas son las responsables de la polinización de flores y plantas, incluyendo cerca del 75% de los alimentos que consumimos a diario. Además, este año estamos muy agradecidos con @Pocoyó, quien se ha unido en nuestra campaña para crear conciencia en los niños sobre la necesidad imperiosa de proteger las abejas”, así lo destacó Julio González Liendo, Director de Avant Garde RP.

