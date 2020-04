Primer ministro británico, Boris Johnson ingresado en un hospital por COVID-19

como medida de «precaución» ante los «síntomas persistentes» provocados por el Covid-19, anunció este domingo 5 de abril un portavoz de Downing Street.

Johnson, de 55 años, informó de que había dado positivo por el nuevo coronavirus el pasado día 27 de marzo y ha permanecido aislado desde entonces en su residencia oficial en Londres.

«Bajo las recomendaciones de su médico, el primer ministro ha ingresado en un hospital para que se realicen pruebas», indicó el portavoz oficial del jefe de Gobierno en un comunicado.

«Esta es una medida de precaución, dado que el primer ministro continúa teniendo síntomas persistentes de coronavirus diez días después de haber dado positivo», agrega esa nota.

Downing Street, que hasta ahora ha mantenido que Johnson había desarrollado «síntomas leves», subraya que no se trata de un ingreso de «emergencia» y que el primer ministro muestra, entre otros síntomas «temperatura alta».

Sigue al frente

El comunicado recalca además que Johnson se mantiene a cargo del Gobierno y en contacto con sus ministros y altos funcionarios.

«El primer ministro agradece a los trabajadores del NHS (sistema de salud público) su increíblemente duro trabajo y urge a los ciudadanos a continuar cumpliendo las recomendaciones del Gobierno de permanecer en casa, proteger el NHS y salvar vidas», señala el comunicado de Downing Sreet.

La pareja del primer ministro, Carrie Symonds, embarazada del primer hijo de ambos, ha informado por su parte de que ha pasado una semana en la cama con síntomas compatibles con el nuevo coronavirus, si bien no ha llegado a someterse a una prueba diagnóstica.

