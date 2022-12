¿Problemas con hemorroides en Navidad? conoce los remedios naturales para curarlas.

Las hemorroides son de forma común entre las personas adultas especialmente no importa el sexo, se manifiesta en forma de nódulos en las venas varicosas, al final del colon. Los nódulos internos y externos que son suaves no presentan dolor sino hasta que se inflaman. En los peores casos, la enfermedad sucede por una mala nutrición, realizar fuerzas excesivas, estreñimiento o diarrea, estar demasiado tiempo sentado, embarazos y partos.

Primer Grado

Las hemorroides internas están dilatadas y/o sangran y duelen; no se exteriorizan por el ano.

Segundo Grado

Las hemorroides internas salen por el ano, duelen o sangran y se re-introducen solas.

Tercer Grado

Cuando salen durante la deposición, deben ser re-introducidas de forma manual.

Cuarto Grado

Aunque se re-introduzcan, vuelven a salir de forma continua.

Cómo curar las hemorroides, recetas naturales.

Existen tratamientos para este tipo de enfermedad, entre los cuales está el agua de té.

Cómo preparar esta agua

Ingredientes:

40 gramos de agrimonia eupatoria (hierba de San Guillermo).

40 gramos de corteza de roble.

20 gramos de hojas de hiedra.

20 gramos de olivilla (salvia amarga).

En todos los grados en la que se encuentre puede ser curada a través de la evaporación de un té concentrado de hiedra y hojas verdes de cebolla. Usa el vapor del té cada mañana y noche por 30 minutos en una posición como si estuvieras casi sentado sobre la vasija con el té. Esta agua también se utiliza para lavar la zona del ano después de defecar.