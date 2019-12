Problemas por la falta de regulación en casinos online de América del Sur

Muchas veces los españoles nos quejamos por contar con una entidad que regula de forma muy fuerte a los casinos online y que a veces tantas regulaciones afectan a nuestro juego, lo que no sabemos es que en países de América del Sur se han presentado una gran variedad de problemas justamente por no contar con regulaciones fuertes para controlar el juego online (o por contar con licencias demasiado permisivas).

Es muy común ver casos en algunos países como Chile o Perú de personas que no seleccionan bien los casinos online (y eso que hay muchas opciones disponibles para jugadores peruanos, casinos de calidad y confiables) y que terminan perdiendo buenas cantidades de dinero. Normalmente este tipo de fraudes se dan al depositar fondos en un sitio que en ningún momento pensaba darles oportunidad de retirar sus posibles ganancias.

¿Es posible jugar en América del Sur y evitar este tipo de problemas?

¡Claro que es posible! Incluso son muchos más los ciudadanos de países como Perú o Chile que juegan sin problemas que los que sufren con casinos online fraudulentos y que solo buscan engañar a sus clientes.

Para jugar con tranquilidad y sin que se presenten problemas en el camino, es recomendable confiar solamente en casinos online que sean comprobados y que cuenten con una gran cantidad de clientes satisfechos con el servicio y que ya han retirado sus ganancias del sitio. Para encontrar este tipo de casinos podéis aprovechar las listas ofrecidas por la web Casino Royale.

Otra opción que quizás puedan tener los jugadores de América del Sur es participar en casinos españoles, quizás deban adaptarse a algunas de nuestras regulaciones, pero pueden estar mucho más seguros al apostar y jugar.

De igual manera, existe una forma en la que los casinos online pueden obtener licencias para ofrecerle sus servicios de mejor manera al público, esto puede hacerse cumpliendo las exigencias de dos entidades que cuentan con la posibilidad de otorgar licencias a los casinos: Malta Gaming Authority y Curacao Gaming Licensing.

Principales entidades que otorgan licencias para casinos de habla hispana

Malta Gaming Authority

La entidad ubicada en Malta, Europa es una de las más estrictas y exigentes, es decir, para poder obtener su licencia el casino online debe cumplir con muchas exigencias y ser verdaderamente fiable para ofrecerle sus servicios a sus clientes.

No es fácil obtener la licencia de la Malta Gaming Authority, pero es algo que les puede dar a los clientes de un casino online mucha mayor seguridad a la hora de jugar.

Curacao Gaming Licensing

Por otro lado, tenemos la licencia otorgada por el Curacao Gaming Licensing, en este caso es una licencia mucho menos estricta, es mucho más flexible y no cuenta con tantas exigencias como la comentada anteriormente.

De igual manera, contar con cualquier tipo de licencia asegura que el casino sea un poco más confiable. Nuestro consejo es que si en algún momento pensáis en invertir en un casino en línea de América del Sur, lo hagáis en uno comprobado por Casino Royale y que cuente al menos con alguna licencia de juego.

