Prociudadanos inscribirá candidatos sin alianzas con la Mesita y otras organizaciones.

Leocenis Garcías coordinador nacional de Prociudadanos, señala que el país reclama un liderazgo, que no sólo esté dispuesto a participar en la vía electoral, sino que esté dispuesto a vencer al régimen de Maduro.

Enfatiza que los abusos del régimen, van desde la forma cómo ha planteado la llamada paridad de género, como una herramienta de propaganda que beneficia al partido de gobierno.

Pasando por las presiones al rector Rafael Simón Jiménez, que provocaron su renuncia, así como la tardía y casi nula diligencias para que haya observación internacional en el proceso, especialmente de la ONU. Hacen imperativo un liderazgo que realmente reclame al régimen reglas claras.

Garcías manifiesta que los llamados partidos de la Mesa han mantenido un silencio sobre todo este particular. Al extremo que se pudiera decir que se quiere ir a un proceso con las condiciones a lo Jalisco del régimen de Maduro.

«Prociudadanos ha decidido participar e inscribir candidatos sin alianzas con la Mesa ni ninguna otra organización. No solo hay que parecer oposición, hay que serlo». Dijo

Por tal motivo Prociudadanos se convertirá en la tarjeta para que voten quienes están en contra del régimen actual. Y llama al pueblo a participar y organizarse para defender con la protesta pacífica la victoria que obtendrá en número de votos contra el régimen.

Por último el dirigente político aclara que tienen el compromiso de buscar el financiamiento para los testigos de Mesa en todo el país, para tener las actas y poder ejercer las acciones democráticas que demuestren al mundo que el régimen ha sido vencido .

Dirección Nacional de Prociudadanos

Partido debidamente habilitado ante el Consejo Nacional Electoral

En : Política