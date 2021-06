Producciones Oye Celebra Una Década Brindando Lo Mejor Del Entretenimiento

Miami, FL, .- (@MinayaPR) Producciones OYE está cumpliendo 10 años como empresa constituída siendo líder en entretenimiento, pero tiene más de 30 años presente en la industria musical.

En la actualidad opera no sólo en Venezuela sino también en países como Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Uruguay.

La compañía se encarga de la promoción, el manejo artístico, booking, distribución digital y producción de eventos. Entre los artistas que forman parte del staff Oye, se encuentran: Lasso, Jonathan Moly, La Melodia Perfecta, Daniel Huen, Víctor Drija, Porfi Baloa, Yorky, Caramelos de Cianuro, Mulato, Bitoqueao, Diveana, Alkilados, Rubby Pérez, Pollo Brito, Luis Enrique, Mike Bahia, Jhonel, D Total Zulianidad, Roberto Antonio, Víctor Muñoz, Jorge Luis Chacin, Lucía Valentina, Josemith Bermúdez, Yas Gagliardi, Mirella Cesa, Rey Ruiz, Gente de Zona, Carolina La O, A Distancia, Kaky Ramos, Santander, Alvin, Romina Palmisano, Rawayana, Vicky Baloa, Alex Pompa, Liz, Lenny D La Rosa, Juan y Rafa, Maleh, Mariana Vega, Anaís Viva, Luis Sensao, Soleil, Maria Pino, María Cruz, entre otros.

José Ángel Demey, dueño de Producciones Oye, junto a un grupo de profesionales hacen posible que la empresa lleve 9 años liderando las principales carteleras musicales de Venezuela, estadísticamente demostrado.

Estos primeros 10 años acompañados de los mejores artistas, han estado marcados por la credibilidad, honestidad y profesionalismo que caracterizan a Producciones Oye. Siendo así la compañía número uno en promoción artística y de eventos en Venezuela, con expansión internacional.

“En Producciones Oye, hacemos realidad el artista y evento de tus sueños”.

