Productor boricua Gamirey presenta «Endless Love»

La Salsa se viste de gala con la nueva propuesta del productor boricua dos veces ganador del GRAMMY® Gamirey quien ha reunido a los intérpretes Mario Bentti y Adrianna Foster en el mega éxito «Endless Love» del mundialmente conocido Lionel Richie.

«Este es el primer sencillo de una producción dedicada al gran maestro de la música global Lionel Richie y esta vez quisimos darle un toque latino, sobretodo con el ritmo de salsa» expresó David Cabrera, CEO de Cabrera Marketing Group, empresa encargada de la producción general del proyecto.

«Endless Love» Feat Mario Bentti X Adrianna Foster contó con la producción musical de Gamirey junto a Luisam, quien además trabajó en los arreglos, teclados y pianos, mientras que el timbal y las congas fueron del propio Gamalier Reyes, conocido artísticamente como «Gamirey».

Charlie K. Santiago fue el responsable del bongó y la percusión menor, mientras que Cristóbal Verdecia hizo el bajo y Jesús Alonzo las trompetas.

Los trombones estuvieron a cargo de Juan C. Cardona y el barítono lo ejecutó José Heredia, los violines fueron ejecutados por Israel Aragón, mientras que el celo y la viola fue de Fabiola Vanessa Tyree.

El tema, disponible en todas las plataformas digitales, se presenta junto a un elegante vídeo que contó con la participación de Luis Grullón y Verónica Mejía Barney, bajo la dirección y producción de David I Films.

«Tendremos un dream team de participantes que incluirá a Kevin Ceballos, Jerry Montañez, Adrianna Foster, Lucy Grau, Carlos Oliva, Lefty Peréz, Mario Bentti y Tito Puente Jr, y muchos más» adelantó Gamirey sobre esta nueva producción musical.

Biografía Gamirey:

Gamalier Reyes, también conocido ahora como Gamirey, nace y se cría en la ciudad de Río Piedras en Puerto Rico. Nace en una familia de músicos que le inculcaron su amor a la música.

A la edad de cinco años, su primo le enseñó a tocar el bongó. Poco después comenzó a tocar con el trío puertorriqueño de su madre, «Las Hermanas Díaz».

A los seis años, la familia se mudó a Miami, Florida. A la edad de once años, su padre Samuel Reyes lo lleva a un ensayo donde conoce al artista de percusión latina Charlie Santiago. Gracias a su interés en aprender y tocar, Charlie le regala su primer juego de timbales.

A la edad de doce años tiene la oportunidad de tocar en su primera banda profesional de Salsa. Mientras está en esta banda, Gamalier conoce a los percusionistas profesionales Eddie «Bongo» Torres y Richie Rivera, quienes se tomaron el tiempo para enseñar y guiar a Gamalier por el camino correcto.

Richie Rivera lo recomendó a varias bandas de salsa donde comienza a adquirir un nombre de renombre entre la cultura de la comunidad de músicos latinos en el Sur de Florida.

A la edad de 15 años es invitado a tocar timbales en la Orquesta Inmensidad dirigida por el pianista Raúl Galimore. Mientras estaban en Inmensidad, respaldaron a numerosos artistas famosos, empezando por la reina de la salsa Celia Cruz y Héctor Tricoche.

Cuando tenía 16 años, Charlie Santiago lo refirió con Lefty Pérez. Continuó tocando bongos con Lefty durante 10 años y dirigió la banda durante 2 años como timbalero.

Gamalier ha tocado con Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle, Tito Nieves, Tito Allen, Adalberto Santiago, Eddie Santiago, Miles Peña, Andy Montañez, Rey Ruiz, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Ismael Rivera Jr., Tommy Olivencia, entre otros y ha sido percusionista de Tito Puente Jr. desde 2003.

En 2001, la carrera de Gamalier Reyes dio un giro emocionante y comenzó a trabajar como ingeniero asistente en Flamboyan Studios en Opa Locka Florida. Poco tiempo después se convirtió en el ingeniero jefe del estudio.

En 2004 comienza a producir para artistas locales, como su mentor Bobby Rosario, Potencia Latina, por nombrar algunos. En el 2010, comienza a trabajar con las leyendas Richie Ray y Bobby Cruz. Este trabajo dio como resultado que su relación floreciera y la carrera de Gamailer se catapultara a una nueva temporada.

Varios años después, Gamalier coprodujo, grabó percusión y diseñó tres álbumes como «Romántico», «Salsa Sin Límites» y «Salsa Factory Bunch» para Bobby Cruz.

En 2020 Tito Puente Jr. invitó a Gamalier a ser parte de un álbum homenaje a su padre “El Rey del Timbal”, Tito Puente. En este álbum, Gamalier grabó conga, bongo y trabajó como ingeniero de mezcla y masterización.

