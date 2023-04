Productos que usamos todos los días y son 100% reciclables

¿Sabías que muchos de los productos que usamos a diario son 100% reciclables?

Esto significa que se pueden convertir en nuevos materiales o productos después de haber cumplido su función original. Así, contribuimos a reducir la cantidad de residuos que generamos y ahorramos recursos naturales y energía.

Algunos ejemplos de productos de uso diario que son 100% reciclables son:

El papel y el cartón: se pueden reciclar hasta siete veces y se utilizan para fabricar nuevos productos de papel, como periódicos, revistas, libros, cajas, etc. Para reciclar el papel y el cartón hay que depositarlos en el contenedor azul o llevarlos a un punto limpio. Es importante que estén limpios y secos, sin restos de comida, grasa o pegamento.

El vidrio: se puede reciclar infinitamente y se utiliza para fabricar nuevos envases de vidrio, como botellas, frascos, tarros, etc. Para reciclar el vidrio hay que depositarlo en el contenedor verde o llevarlo a un punto limpio. Es importante que estén vacíos y sin tapas ni corchos.

El plástico: se puede reciclar varias veces y se utiliza para fabricar nuevos productos de plástico, como bolsas, envases, tuberías, juguetes, etc. Para reciclar el plástico hay que depositarlo en el contenedor amarillo o llevarlo a un punto limpio. Es importante que estén limpios y sin etiquetas ni tapones.

El metal: se puede reciclar varias veces y se utiliza para fabricar nuevos productos de metal, como latas, envases, aluminio, acero, etc. Para reciclar el metal hay que depositarlo en el contenedor amarillo o llevarlo a un punto limpio. Es importante que estén vacíos y sin etiquetas ni tapones.

Reciclar es una forma sencilla y eficaz de cuidar el medio ambiente y de hacer un uso responsable de los recursos. Además, reciclar tiene beneficios económicos y sociales, ya que genera empleo y ahorra dinero. Por eso, te animamos a que recicles los productos de uso diario que son 100% reciclables y a que los proceses correctamente para reutilizarlos nuevamente.

