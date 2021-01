Profesiones digitales: las 4 profesiones digitales más relevantes de 2020.

2020 ha sido un año de completa transformación en lo que respecta a nuestras vidas. Bien sea en nuestros trabajos, universidades, escuelas o incluso en nuestras casas, los productos y herramientas digitales han cobrado cada vez más relevancia en nuestras vidas al pasar tanto tiempo conectados.

Esta reestructuración de nuestros hábitos y de nuestra interacción con la tecnología también ha cambiado la demanda de profesiones digitales que hace tan solo una década hubiesen quedado relegadas a un segundo plano.

Profesiones como la de desarrollador web, diseñador web, copywriter o diseñador de UX/UI, han surgido recientemente y no paran de crecer tanto en relevancia como en demanda; nuestro mundo requiere cada vez más soluciones digitales y estas personas son las indicadas para estas tareas.

A continuación, te traemos las 4 profesiones digitales más relevantes de 2020 para que sepas qué camino tomar, no importa si eres un profesional con años de experiencia buscando reinventarse o si acabas de salir de la universidad.

Las 4 profesiones digitales más relevantes de 2020

Desarrollador Web

En el 2020 la demanda de desarrolladores web no ha hecho más que aumentar gracias a una sencilla razón: los desarrolladores web representan la columna vertebral de cualquier proyecto que busque crear un producto web funcional y efectivo.

Cualquier programador debería conocer lenguajes como Java, Javascript, Python, Runy, PHP, C# o C++; también hay lenguajes emergentes como Elm, Rust y Kotlin que te ayudarán a llamar la atención de cualquier reclutador que busque a un buen desarrollador.

Si no sabes qué camino escoger o qué certificación obtener, primero decide a qué área del desarrollo quieres dedicarte, bien sea front-end, back-end, UX, UI, aplicaciones web o móviles; después puedes realizar un curso de desarrollo web como el de aulab.es.

Diseñador web

En la industria del marketing digital se espera mucho de un diseñador web. Un diseñador web no solo debe tener un ojo meticuloso para la estética del diseño, sino también debe entender de elementos como layouts, jerarquización, colores y, por supuesto, de tipografía.

Asimismo, ya no basta con que el diseñador sepa reproducir las últimas tendencias en diseño en un producto, sino que también debe ser capaz de innovar y aportar ideas originales que le permitan coger las tendencias y llevarlas a otro nivel.

El diseño es una de las facetas más importantes de cualquier producto web, importancia que impulsa a las compañías a invertir en diseño, asegurando así un óptimo funcionamiento de su producto y una compatibilidad con el público al que va dirigido.

Redactor de contenido / Copywriter

Contar historias que conecten con las audiencias se ha vuelto cada vez más importante para las marcas, siendo esta la razón por la que el rol de redactor de contenido y copywriter ha adquirido relevancia en cualquier equipo de marketing.

Aunque es ideal que un redactor de contenido o copywriter tenga preparación académica en marketing, publicidad o escritura creativa, cualquier persona con excelente escritura y un profundo conocimiento de marketing digital puede adentrarse en este mundo y ganar dinero escribiendo.

Escribir para medios digitales es una combinación entre arte y ciencia; como copywriter deberás encontrar un equilibrio entre el storytelling persuasivo y aspectos funcionales como la relevancia de textos para los motores de búsqueda; conocer esto te dará una ventaja significativa con respecto a tus competidores.

Diseñador de experiencia de UX/UI

El diseñador de experiencia de usuario (UX) o de interfaces de usuario (UI) se posiciona como uno de los profesionales digitales más solicitados del mercado, relevancia que hace que estos profesionales estén muy poco tiempo desempleados esperando para ser contratados, no importa su historial académico.

Los diseñadores de UX/UI trabajan en conjunto con programadores para asegurarse de que cualquier producto web, bien sea una página web o una aplicación web o móvil, sea lo suficientemente intuitivo para brindar una experiencia de uso sencilla y efectiva a los usuarios.

