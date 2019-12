Profesores de LUZ eligen nuevas autoridades para Apuz con sistema manual para mayor confiabilidad

(Maracaibo, 4 de diciembre de 2019).- Desde las 8 de la mañana de este miércoles 4 de diciembre se realiza en la plazoleta del rectorado de La Universidad del Zulia (LUZ) el proceso de elección para escoger a los miembros de la Asociación de Profesores de LUZ (Apuz), en el cual participarán más de 4.200 académicos de la principal casa de estudios superiores del estado.

Molly González, docente y aspirante a la presidencia de Apuz, informó que el proceso desde su inicio se ha desarrollado en completa normalidad y que hasta el momento no se ha registrado ninguna irregularidad.

“Estamos comprometidos con el rescate de la institucionalidad, queremos rescatar al gremio para convertirlo en ese agente transformador, de cambio de la sociedad desde las aulas de clases. Estamos convencidos que desde la universidad y la defensa de la autonomía de esta podemos hacer grandes procesos para el país”, expresó.

González indicó que una de los principales objetivos que tienen y mantendrán desde Apuz será la lucha por las reivindicaciones salariales de los profesores de LUZ, quienes producto de la crisis y la merma en el presupuesto de la universidad para el reajuste del salario se han visto obligados a emigrar a otras latitudes buscando mejor calidad de vida.

“La diáspora y la grave crisis de nuestro país ha golpeado gravemente a nuestros profesores, queremos rescatar la casa del profesor para ofrecer una alternativa a los académicos de luz como una muestra de esas luchas gremiales”, aseguró.

Molly González, quien aspira a la presidencia de Apuz, invitó a todos sus colegas universitarios para que asistan a la plazoleta del rectorado nuevo de LUZ para que participen en este proceso de votación que estará activo hasta las 2 de la tarde.

