Programa #MisODS pone el foco en la sostenibilidad y la resiliencia del sector turístico

El turismo es un sector en riesgo en distintos países debido a múltiples factores.

En 2020 el sector entró en crisis debido a los efectos del cambio climático, desastres naturales, cambios en la economía, migraciones y la pandemia COVID-19.

Es por ello que el principal valor del turismo en la actualidad es que sea resiliente.

El programa #MisOODS dará inicio a un ciclo de charlas con los más jóvenes, donde se va a aprender y discutir sobre cómo superar las diferentes crisis que podemos enfrentar en el sector turístico.

Hablar de un turismo sostenible es contar con estándares o normas de buenas prácticas para hoteles y operadores.

La resiliencia consiste en persistir, adaptarse y transformarse frente a los cambios y crisis. Por ello, trabajar en un turismo resiliente y apto para saber transformarse, es desarrollar un turismo sostenible.

Emprendimiento

Este programa busca formar emprendedores para innovar en la promoción turística.

Empezaremos apoyando las startups creando rutas de naturaleza con alto valor agregado y sostenibilidad.

En Lechería estado Anzoátegui está por comenzar un programa de guías de turismo para el estado junto con la Cámara de Comercio, Industria, Navegación y Turismo del Municipio Turístico El Morro, Lic. Diego Bautista Urbaneja @CamaraLecheria

#MisODS

Mediante este programa, la Fundación Conciencia y Valores @Convalores estará ejecutando actividades en las escuelas de Venezuela.

#MisODS es una iniciativa que nace con el fin de fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU para la agenda 2030.

Para más información pueden escribir a Diego Reina Anduze dreina@convalores.com o sus redes sociales @Convalores y el Hastag #MisODS

