Pronóstico del Partido New York Yankees vs Minnesota Twins para hoy 06/06/24 a las 19:05, ¿Quieres saber quién ganará? aquí tienes los datos!

Pronóstico del Partido New York Yankees vs Minnesota Twins para hoy 06/06/24 a las 19:05, ¿Quieres saber quién ganará? aquí te lo decímos!

Hora: 19:05 MLB

Análisis:

Basándonos en los últimos 10 enfrentamientos entre los New York Yankees y Minnesota Twins, y tomando en cuenta las estadisticas de los ultimos 10 partidos :

Últimos 10 enfrentamientos: NEW YORK YANKEES-MINNESOTA TWINS

05/06/2024 MLB NEW YORK YANKEES 9-5 MINNESOTA TWINS

04/06/2024 MLB NEW YORK YANKEES 5-1 MINNESOTA TWINS

16/05/2024 MLB MINNESOTA TWINS 0-5 NEW YORK YANKEES

15/05/2024 MLB MINNESOTA TWINS 0-4 NEW YORK YANKEES

14/05/2024 MLB MINNESOTA TWINS 1-5 NEW YORK YANKEES

09/03/2024 PRE-MLB MINNESOTA TWINS 10-7 NEW YORK YANKEES

26/02/2024 PRE-MLB NEW YORK YANKEES 9-2 MINNESOTA TWINS

26/04/2023 MLB MINNESOTA TWINS 6-12 NEW YORK YANKEES

25/04/2023 MLB MINNESOTA TWINS 6-2 NEW YORK YANKEES

24/04/2023 MLB MINNESOTA TWINS 6-1 NEW YORK YANKEES

New York Yankees:

Han ganado 5 de sus últimos 10 partidos, incluyendo dos victorias contundentes sobre los Twins.

Su ofensiva ha sido consistente, promediando 5.2 carreras por juego en esos 10 partidos.

Marcus Stroman será el lanzador abridor, con un récord de 53 y una efectividad de 3.18 esta temporada.

Minnesota Twins:

Han perdido 5 de sus últimos 10 partidos, incluyendo dos derrotas aplastantes contra los Yankees.

Su ofensiva ha estado luchando, promediando solo 3.8 carreras por juego en esos 10 partidos.

Pablo López será el lanzador abridor, con un récord de 54 y una efectividad de 4.02 esta temporada.

Aspectos a considerar:

Ventaja de local: Los Yankees juegan en casa, lo que les da una ligera ventaja.

Los Yankees han ganado 8 de sus últimos 11 partidos contra los Twins.

Predicción:

Con base en el análisis y tomando en cuenta los factores mencionados, los New York Yankees son los favoritos para ganar este partido.

Marcador previsto: New York Yankees 7 Minnesota Twins 4

