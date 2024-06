Pronóstico del Partido St. Louis Cardinals vs Colorado Rockies (06/06/24) a las 19:45, ¿Quieres saber quién ganará? aquí tienes los datos!

Hora: 19:45 MLB

Análisis:

Este partido enfrenta a lanzadores con rendimientos recientes contrastantes:

St. Louis Cardinals: Miles Mikolas (73, ERA 3.00): Ha estado lanzando bien en sus últimas aperturas, permitiendo un promedio de 3 carreras por juego. Los Cardinals han anotado un promedio de 4.2 carreras por juego en sus últimos 5 partidos en casa.

Colorado Rockies: Cal Quantrill (44, ERA 3.84): Ha tenido sus altibajos recientemente, permitiendo un promedio de 4.8 carreras por juego en sus últimas 5 aperturas. Los Rockies han anotado un promedio de 6.4 carreras por juego en sus últimos 3 partidos contra los Cardinals.



Veredicto:

Ventaja Cardinals:

Lanzador Abridor: Mikolas ha sido más consistente que Quantrill en las últimas salidas.

Mikolas ha sido más consistente que Quantrill en las últimas salidas. Efecto Local: Los Cardinals juegan en casa, lo que siempre es una ventaja.

Predicción:

Considerando la reciente efectividad de Mikolas y la ventaja de jugar en casa, los Cardinals parecen tener una ligera ventaja en este partido.

Carreras St. Louis Cardinals: 5

5 Carreras Colorado Rockies: 3

Es importante tener en cuenta que:

Esta es solo una predicción basada en datos y análisis estadísticos.

Los resultados reales del partido podrían ser diferentes debido a factores impredecibles como lesiones, actuaciones individuales excepcionales y otros eventos del juego.

ESTADISTICAS

Ultimas 10 aperturas de: S. Gray (7-3) Efec:3,00 (STL)

01/06/2024 MLB PHILADELPHIA PHILLIES 6-1 ST. LOUIS CARDINALS P

26/05/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 4-3 CHICAGO CUBS G

20/05/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 6-3 BALTIMORE ORIOLES G

14/05/2024 MLB LOS ANGELES ANGELS 6-7 ST. LOUIS CARDINALS G

09/05/2024 MLB MILWAUKEE BREWERS 7-1 ST. LOUIS CARDINALS P

03/05/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 3-0 CHICAGO WHITE SOX G

27/04/2024 MLB NEW YORK METS 4-7 ST. LOUIS CARDINALS G

21/04/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 0-2 MILWAUKEE BREWERS P

15/04/2024 MLB OAKLAND ATHLETICS 1-3 ST. LOUIS CARDINALS G

09/04/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 3-0 PHILADELPHIA PHILLIES G

Ultimas 10 aperturas de: C. Quantrill (4-4) Efec:3,84 (COL)

01/06/2024 MLB LOS ANGELES DODGERS 4-1 COLORADO ROCKIES P

26/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 5-2 PHILADELPHIA PHILLIES G

21/05/2024 MLB OAKLAND ATHLETICS 5-4 COLORADO ROCKIES P

14/05/2024 MLB SAN DIEGO PADRES 3-6 COLORADO ROCKIES G

09/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 9-1 SAN FRANCISCO GIANTS G

03/05/2024 MLB PITTSBURGH PIRATES 2-3 COLORADO ROCKIES G

27/04/2024 MLB COLORADO ROCKIES 4-12 HOUSTON ASTROS P

21/04/2024 MLB COLORADO ROCKIES 2-1 (10I) SEATTLE MARINERS G

15/04/2024 MLB PHILADELPHIA PHILLIES 2-1 (10I) COLORADO ROCKIES P

09/04/2024 MLB COLORADO ROCKIES 2-3 ARIZONA DIAMONDBACKS P

Últimos 10 partidos: ST. LOUIS CARDINALS

05/06/2024 MLB HOUSTON ASTROS 2-4 ST. LOUIS CARDINALS G

04/06/2024 MLB HOUSTON ASTROS 8-5 ST. LOUIS CARDINALS P

03/06/2024 MLB HOUSTON ASTROS 7-4 ST. LOUIS CARDINALS P

02/06/2024 MLB PHILADELPHIA PHILLIES 4-5 (10I) ST. LOUIS CARDINALS G

01/06/2024 MLB PHILADELPHIA PHILLIES 6-1 ST. LOUIS CARDINALS P

31/05/2024 MLB PHILADELPHIA PHILLIES 4-2 ST. LOUIS CARDINALS P

29/05/2024 MLB CINCINNATI REDS 3-5 ST. LOUIS CARDINALS G

28/05/2024 MLB CINCINNATI REDS 1-7 ST. LOUIS CARDINALS G

27/05/2024 MLB CINCINNATI REDS 3-1 ST. LOUIS CARDINALS P

26/05/2024 MLB ST. LOUIS CARDINALS 4-3 CHICAGO CUBS G

Últimos 10 partidos: COLORADO ROCKIES

05/06/2024 MLB COLORADO ROCKIES 7-12 CINCINNATI REDS P

04/06/2024 MLB COLORADO ROCKIES 1-4 CINCINNATI REDS P

03/06/2024 MLB COLORADO ROCKIES 3-13 CINCINNATI REDS P

02/06/2024 MLB LOS ANGELES DODGERS 4-0 COLORADO ROCKIES P

01/06/2024 MLB LOS ANGELES DODGERS 4-1 COLORADO ROCKIES P

31/05/2024 MLB LOS ANGELES DODGERS 1-4 COLORADO ROCKIES G

29/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 7-4 CLEVELAND GUARDIANS G

28/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 7-13 CLEVELAND GUARDIANS P

27/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 8-6 CLEVELAND GUARDIANS G

26/05/2024 MLB COLORADO ROCKIES 5-2 PHILADELPHIA PHILLIES G

Últimos 10 enfrentamientos: ST. LOUIS CARDINALS-COLORADO ROCKIES

06/08/2023 MLB ST. LOUIS CARDINALS 0-1 COLORADO ROCKIES

05/08/2023 MLB ST. LOUIS CARDINALS 6-2 COLORADO ROCKIES

04/08/2023 MLB ST. LOUIS CARDINALS 4-9 COLORADO ROCKIES

12/04/2023 MLB COLORADO ROCKIES 4-7 ST. LOUIS CARDINALS

11/04/2023 MLB COLORADO ROCKIES 6-9 ST. LOUIS CARDINALS

10/04/2023 MLB COLORADO ROCKIES 7-4 ST. LOUIS CARDINALS

18/08/2022 MLB ST. LOUIS CARDINALS 13-0 COLORADO ROCKIES

17/08/2022 MLB ST. LOUIS CARDINALS 5-1 COLORADO ROCKIES

16/08/2022 MLB ST. LOUIS CARDINALS 5-4 COLORADO ROCKIES

11/08/2022 MLB COLORADO ROCKIES 8-6 ST. LOUIS CARDINALS

