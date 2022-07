Pronóstico Deportivo Altas y Bajas para la MLB del Domingo 03/06/2022

Pronóstico Deportivo Altas y Bajas para la MLB, Domingo 03/06/2022

WASHINGTON NATIONALS VS MIAMI MARLINS

HORA: 13:35

WASHINGTON NATIONALS 114

MIAMI MARLINS -137

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 7-6

PITTSBURGH PIRATES VS MILWAUKEE BREWERS

HORA: 13:35

PITTSBURGH PIRATES 144

MILWAUKEE BREWERS -172

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

TORONTO BLUE JAYS VS TAMPA BAY RAYS



TORONTO BLUE JAYS -135

TAMPA BAY RAYS 114

ALTA/BAJA: 8.5

TORONTO BLUE JAYS -135

TAMPA BAY RAYS 114

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 3-1 HORA: 13:37

CINCINNATI REDS VS ATLANTA BRAVES



CINCINNATI REDS 134

ATLANTA BRAVES -159

ALTA/BAJA: 9.0

CINCINNATI REDS 134

ATLANTA BRAVES -159

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: -1.5 PREDICCION: 4-7 HORA: 13:40

CLEVELAND GUARDIANS VS NEW YORK YANKEES



CLEVELAND GUARDIANS 139

NEW YORK YANKEES -167

ALTA/BAJA: 8.0

CLEVELAND GUARDIANS 139

NEW YORK YANKEES -167

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: -1.5 PREDICCION: 6-5 HORA: 13:40

NEW YORK METS VS TEXAS RANGERS

HORA: 13:40

NEW YORK METS -149

TEXAS RANGERS 125

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

MINNESOTA TWINS VS BALTIMORE ORIOLES



MINNESOTA TWINS -175

BALTIMORE ORIOLES 145

ALTA/BAJA: 8.5

MINNESOTA TWINS -175

BALTIMORE ORIOLES 145

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 8-5 HORA: 14:10

HOUSTON ASTROS VS LOS ANGELES ANGELS



HOUSTON ASTROS -233

LOS ANGELES ANGELS 189

ALTA/BAJA: 8.0

HOUSTON ASTROS -233

LOS ANGELES ANGELS 189

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 4-2 HORA: 14:10

CHICAGO CUBS VS BOSTON RED SOX



CHICAGO CUBS 104

BOSTON RED SOX -125

ALTA/BAJA: 8.5

CHICAGO CUBS 104

BOSTON RED SOX -125

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5 PREDICCION: 4-6 HORA: 14:20

COLORADO ROCKIES VS ARIZONA DIAMONDBACKS



COLORADO ROCKIES 100

ARIZONA DIAMONDBACKS -119

ALTA/BAJA: 11.5

COLORADO ROCKIES 100

ARIZONA DIAMONDBACKS -119

ALTA/BAJA: 11.5

RL DEL VISITANTE: -1.5 PREDICCION: 0-2 HORA: 15:10

SAN FRANCISCO GIANTS VS CHICAGO WHITE SOX



SAN FRANCISCO GIANTS -116

CHICAGO WHITE SOX -104

ALTA/BAJA: 8.5

SAN FRANCISCO GIANTS -116

CHICAGO WHITE SOX -104

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 4-2 HORA: 16:05

SEATTLE MARINERS VS OAKLAND ATHLETICS



SEATTLE MARINERS -154

OAKLAND ATHLETICS 129

ALTA/BAJA: 6.5

SEATTLE MARINERS -154

OAKLAND ATHLETICS 129

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 7-4 HORA: 16:10

LOS ANGELES DODGERS VS SAN DIEGO PADRES

HORA: 16:10

LOS ANGELES DODGERS -192

SAN DIEGO PADRES 159

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

PHILADELPHIA PHILLIES VS ST. LOUIS CARDINALS

HORA: 19:08

PHILADELPHIA PHILLIES -141

ST. LOUIS CARDINALS 119

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1