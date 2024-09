Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 08/09/24

BALTIMORE ORIOLES VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 12:05

BALTIMORE ORIOLES -204 (1,49)

TAMPA BAY RAYS 169 (2,69)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

C. Burnes (13-7) Efec:3,19 (BAL) – Z. Littell (5-9) Efec:4,04 (TB)

BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.

———————–

BOSTON RED SOX VS CHICAGO WHITE SOX

HORA: 13:35

BOSTON RED SOX -270 (1,37)

CHICAGO WHITE SOX 220 (3,20)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

BOSTON RED SOX MONEY LINE.

———————————–

ATLANTA BRAVES VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 13:35

ATLANTA BRAVES -278 (1,36)

TORONTO BLUE JAYS 222 (3,22)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

ATLANTA BRAVES MONEY LINE.

———————————-

PITTSBURGH PIRATES VS WASHINGTON NATIONALS

HORA: 13:35

PITTSBURGH PIRATES -164 (1,61)

WASHINGTON NATIONALS 136 (2,36)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

PITTSBURGH PIRATES MONEY LINE.

———————————-

NEW YORK METS VS CINCINNATI REDS

HORA: 13:40

NEW YORK METS -213 (1,47)

CINCINNATI REDS 174 (2,74)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

NEW YORK METS MONEY LINE.

———————————-

MIAMI MARLINS VS PHILADELPHIA PHILLIES

HORA: 13:40

MIAMI MARLINS 110 (2,10)

PHILADELPHIA PHILLIES -132 (1,76)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 3-2

MIAMI MARLINS RUN LINE.

————————————–

MILWAUKEE BREWERS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 14:10

MILWAUKEE BREWERS -278 (1,36)

COLORADO ROCKIES 222 (3,22)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

MILWAUKEE BREWERS MONEY LINE.

———————————

KANSAS CITY ROYALS VS MINNESOTA TWINS

HORA: 14:10

KANSAS CITY ROYALS -122 (1,82)

MINNESOTA TWINS 102 (2,02)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7

MINNESOTA TWINS RUN LINE.

————————————-

ST. LOUIS CARDINALS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 14:15

ST. LOUIS CARDINALS 106 (2,06)

SEATTLE MARINERS -128 (1,78)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 7-6

ST. LOUIS CARDINALS RUN LINE.

———————————–

CHICAGO CUBS VS NEW YORK YANKEES

HORA: 14:20

CHICAGO CUBS 134 (2,34)

NEW YORK YANKEES -161 (1,62)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

——————————–

TEXAS RANGERS VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 14:35

TEXAS RANGERS -172 (1,58)

LOS ANGELES ANGELS 144 (2,44)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

TEXAS RANGERS MONEY LINE.

———————————–

OAKLAND ATHLETICS VS DETROIT TIGERS

HORA: 16:07

OAKLAND ATHLETICS -115 (1,87)

DETROIT TIGERS -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

BAJA.

———————————–

LOS ANGELES DODGERS VS CLEVELAND GUARDIANS

HORA: 16:10

LOS ANGELES DODGERS -161 (1,62)

CLEVELAND GUARDIANS 135 (2,35)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.

———————————–

SAN DIEGO PADRES VS SAN FRANCISCO GIANTS

HORA: 16:10

SAN DIEGO PADRES -204 (1,49)

SAN FRANCISCO GIANTS 168 (2,68)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

———————————–

HOUSTON ASTROS VS ARIZONA DIAMONDBACK

HORA: 19:10

HOUSTON ASTROS -149 (1,67)

ARIZONA DIAMONDBACKS 124 (2,24)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7 ALTA

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 08/09/24 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.