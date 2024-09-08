Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 08/09/24

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy JUEVESImagen de Tom Glod en Pixabay

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 08/09/24

BALTIMORE ORIOLES VS TAMPA BAY RAYS
HORA: 12:05
BALTIMORE ORIOLES -204 (1,49)
TAMPA BAY RAYS 169 (2,69)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

C. Burnes (13-7) Efec:3,19 (BAL) – Z. Littell (5-9) Efec:4,04 (TB)
BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.

———————–
BOSTON RED SOX VS CHICAGO WHITE SOX
HORA: 13:35
BOSTON RED SOX -270 (1,37)
CHICAGO WHITE SOX 220 (3,20)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

BOSTON RED SOX MONEY LINE.
———————————–

ATLANTA BRAVES VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 13:35
ATLANTA BRAVES -278 (1,36)
TORONTO BLUE JAYS 222 (3,22)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

ATLANTA BRAVES MONEY LINE.

———————————-

PITTSBURGH PIRATES VS WASHINGTON NATIONALS

HORA: 13:35
PITTSBURGH PIRATES -164 (1,61)
WASHINGTON NATIONALS 136 (2,36)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2
PITTSBURGH PIRATES MONEY LINE.

———————————-

NEW YORK METS VS CINCINNATI REDS
HORA: 13:40
NEW YORK METS -213 (1,47)
CINCINNATI REDS 174 (2,74)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4
NEW YORK METS MONEY LINE.

———————————-
MIAMI MARLINS VS PHILADELPHIA PHILLIES
HORA: 13:40
MIAMI MARLINS 110 (2,10)
PHILADELPHIA PHILLIES -132 (1,76)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 3-2

MIAMI MARLINS RUN LINE.

————————————–
MILWAUKEE BREWERS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 14:10
MILWAUKEE BREWERS -278 (1,36)
COLORADO ROCKIES 222 (3,22)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5
MILWAUKEE BREWERS MONEY LINE.

———————————

KANSAS CITY ROYALS VS MINNESOTA TWINS
HORA: 14:10
KANSAS CITY ROYALS -122 (1,82)
MINNESOTA TWINS 102 (2,02)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7

MINNESOTA TWINS RUN LINE.

————————————-
ST. LOUIS CARDINALS VS SEATTLE MARINERS
HORA: 14:15
ST. LOUIS CARDINALS 106 (2,06)
SEATTLE MARINERS -128 (1,78)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 7-6
ST. LOUIS CARDINALS RUN LINE.

———————————–
CHICAGO CUBS VS NEW YORK YANKEES
HORA: 14:20
CHICAGO CUBS 134 (2,34)
NEW YORK YANKEES -161 (1,62)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

——————————–

TEXAS RANGERS VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 14:35
TEXAS RANGERS -172 (1,58)
LOS ANGELES ANGELS 144 (2,44)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

TEXAS RANGERS MONEY LINE.

———————————–
OAKLAND ATHLETICS VS DETROIT TIGERS

HORA: 16:07
OAKLAND ATHLETICS -115 (1,87)
DETROIT TIGERS -104 (1,96)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1
BAJA.
———————————–
LOS ANGELES DODGERS VS CLEVELAND GUARDIANS
HORA: 16:10
LOS ANGELES DODGERS -161 (1,62)
CLEVELAND GUARDIANS 135 (2,35)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2
LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.

———————————–
SAN DIEGO PADRES VS SAN FRANCISCO GIANTS
HORA: 16:10
SAN DIEGO PADRES -204 (1,49)
SAN FRANCISCO GIANTS 168 (2,68)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2
SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

———————————–
HOUSTON ASTROS VS ARIZONA DIAMONDBACK

HORA: 19:10
HOUSTON ASTROS -149 (1,67)
ARIZONA DIAMONDBACKS 124 (2,24)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7 ALTA



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