Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy jueves 03/10/24

MILWAUKEE BREWERS VS NEW YORK METS

HORA: 19:08

MILWAUKEE BREWERS -125 (1,80)

NEW YORK METS 104 (2,04)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 1-2

NEW YORK METS RUN LINE.

Los pronósticos deportivos de altas y bajas se refieren a un tipo de apuesta en la que se predice si el total de puntos, goles o cualquier otra métrica relevante en un evento deportivo será superior (alta) o inferior (baja) a un número establecido por las casas de apuestas.

Este tipo de pronóstico es común en deportes como el fútbol, baloncesto y tenis.Por ejemplo, en un partido de fútbol, una casa de apuestas puede establecer una línea de 2.5 goles. Si apuestas a «altas», estás pronosticando que se marcarán 3 o más goles en el partido.

Si apuestas a «bajas», estás pronosticando que se marcarán 2 o menos goles.

.Los pronósticos de altas y bajas son populares porque permiten a los apostadores enfocarse en el rendimiento general de los equipos o jugadores, en lugar de predecir un ganador específico.

