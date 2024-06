Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy JUEVES 06/06/24

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 05/06/24

TORONTO BLUE JAYS VS BALTIMORE ORIOLES

HORA: 13:07

TORONTO BLUE JAYS -116 (1,86)

BALTIMORE ORIOLES -103 (1,97)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 5-6

Y. Kikuchi (2-5) Efec:3,66 (TOR) – C. Povich (0-0) Efec:0,00 (BAL)

BALTIMORE ORIOLES RUN LINE.

——————————————

OAKLAND ATHLETICS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 15:37

OAKLAND ATHLETICS 121 (2,21)

SEATTLE MARINERS -145 (1,69)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

J. P. Sears (4-4) Efec:4,01 (OAK) – B. Woo (2-0) Efec:1,30 (SEA)

SEATTLE MARINERS MONEY LINE.

——————————————

PITTSBURGH PIRATES VS LOS ANGELES DODGERS

HORA: 18:40

PITTSBURGH PIRATES 154 (2,54)

LOS ANGELES DODGERS -185 (1,54)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-4

B. Falter (3-2) Efec:3,22 (PIT) – W. Buehler (1-3) Efec:4,32 (LAD)

LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.

—————————————————-

NEW YORK YANKEES VS MINNESOTA TWINS

HORA: 19:05

NEW YORK YANKEES -156 (1,64)

MINNESOTA TWINS 129 (2,29)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

M. Stroman (5-2) Efec:2,73 (NYY) – P. Lopez (5-5) Efec:4,84 (MIN)

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

————————–

CINCINNATI REDS VS CHICAGO CUBS

HORA: 19:10

CINCINNATI REDS -128 (1,78)

CHICAGO CUBS 106 (2,06)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-7

H. Greene (3-2) Efec:3,44 (CIN) – J. Assad (4-1) Efec:2,27 (CHC)

Duelo de muchas anotaciones, en la mayoria de sus enfrentamientos terminan cubriendo las líneas. ALTA.

——————————

ST. LOUIS CARDINALS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 19:45

ST. LOUIS CARDINALS -244 (1,41)

COLORADO ROCKIES 200 (3,00)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

S. Gray (7-3) Efec:3,00 (STL) – C. Quantrill (4-4) Efec:3,84 (COL)

ST. LOUIS CARDINALS MONEY LINE.

——————————-

CHICAGO WHITE SOX VS BOSTON RED SOX

HORA: 20:10

CHICAGO WHITE SOX 190 (2,90)

BOSTON RED SOX -233 (1,43)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

J. Woodford (0-1) Efec:6,23 (CWS) – T. Houck (5-5) Efec:1,85 (BOS)

BOSTON RED SOX MONEY LINE.

————————————-

SAN DIEGO PADRES VS ARIZONA DIAMONDBACKS

HORA: 21:40

SAN DIEGO PADRES -127 (1,79)

ARIZONA DIAMONDBACKS 106 (2,06)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

R. Vasquez (1-3) Efec:5,74 (SD) – S. Cecconi (1-4) Efec:5,59 (ARI)

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

—————————————————

