Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 11/06/24

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy JUEVESImagen de Tom Glod en Pixabay

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 11/06/24

BALTIMORE ORIOLES VS ATLANTA BRAVES
HORA: 19:35
BALTIMORE ORIOLES 110 (2,10)
ATLANTA BRAVES -133 (1,75)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 3-2

A. Suarez (2-0) Efec:1,83 (BAL) – M. Fried (6-2) Efec:2,93 (ATL)
BALTIMORE ORIOLES RUN LINE.

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DETROIT TIGERS VS WASHINGTON NATIONALS
HORA: 19:40
DETROIT TIGERS -112 (1,89)
WASHINGTON NATIONALS -108 (1,93)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 1-2

K. Maeda (2-2) Efec:6,25 (DET) – M. Parker (4-3) Efec:3,47 (WSH)
WASHINGTON NATIONALS RUN LINE.

—————————–

TAMPA BAY RAYS VS CHICAGO CUBS
HORA: 19:50
TAMPA BAY RAYS -143 (1,70)
CHICAGO CUBS 119 (2,19)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-4

Z. Eflin (3-4) Efec:4,14 (TB) – J. Taillon (3-2) Efec:3,47 (CHC)
TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.

—————————————

 

CINCINNATI REDS VS CLEVELAND GUARDIANS
HORA: 20:10
CINCINNATI REDS 106 (2,06)
CLEVELAND GUARDIANS -127 (1,79)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 7-6

B. Suter (0-0) Efec:3,86 (CIN) – T. McKenzie (2-3) Efec:4,16 (CLE)
CINCINNATI REDS RUN LINE.

—————————————-

 

NEW YORK METS VS MIAMI MARLINS

HORA: 20:10
NEW YORK METS -145 (1,69)
MIAMI MARLINS 121 (2,21)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-5

T. Megill (1-2) Efec:3,00 (NYM) – J. Luzardo (2-5) Efec:5,30 (MIA)
NEW YORK METS MONEY LINE.

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BOSTON RED SOX VS PHILADELPHIA PHILLIES

HORA: 20:10
BOSTON RED SOX 144 (2,44)
PHILADELPHIA PHILLIES -172 (1,58)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8

K. Crawford (2-5) Efec:3,51 (BOS) – Z. Wheeler (7-3) Efec:2,23 (PHI)
PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

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MINNESOTA TWINS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 20:40
MINNESOTA TWINS -204 (1,49)
COLORADO ROCKIES 168 (2,68)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

L. Varland (0-4) Efec:9,18 (MIN) – C. Quantrill (5-4) Efec:3,51 (COL)
MINNESOTA TWINS MONEY LINE.

———————————

ST. LOUIS CARDINALS VS PITTSBURGH PIRATES

HORA: 20:45
ST. LOUIS CARDINALS 110 (2,10)
PITTSBURGH PIRATES -132 (1,76)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-4

M. Mikolas (4-6) Efec:5,32 (STL) – P. Skenes (3-0) Efec:3,00 (PIT)
PITTSBURGH PIRATES MONEY LINE.

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KANSAS CITY ROYALS VS NEW YORK YANKEES

HORA: 21:10
KANSAS CITY ROYALS 118 (2,18)
NEW YORK YANKEES -141 (1,71)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 4-7

B. Singer (4-2) Efec:2,76 (KC) – M. Stroman (5-2) Efec:3,04 (NYY)
NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

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MILWAUKEE BREWERS VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 21:10
MILWAUKEE BREWERS -104 (1,96)
TORONTO BLUE JAYS -116 (1,86)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

C. Rodriguez (0-0) Efec:0,00 (MIL) – Y. Kikuchi (3-5) Efec:3,48 (TOR)
MILWAUKEE BREWERS RUN LINE.

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SEATTLE MARINERS VS CHICAGO WHITE SOX
HORA: 22:40
SEATTLE MARINERS -238 (1,42)
CHICAGO WHITE SOX 196 (2,96)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

B. Woo (3-0) Efec:1,07 (SEA) – D. Thorpe (0-0) Efec:0,00 (CWS)
SEATTLE MARINERS MONEY LINE.

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ARIZONA DIAMONDBACKS VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 22:40
ARIZONA DIAMONDBACKS -172 (1,58)
LOS ANGELES ANGELS 143 (2,43)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

J. Montgomery (3-4) Efec:6,80 (ARI) – J. Suarez (1-0) Efec:6,54 (LAA)
ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY LINE.

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SAN DIEGO PADRES VS OAKLAND ATHLETICS
HORA: 22:40
SAN DIEGO PADRES -161 (1,62)
OAKLAND ATHLETICS 135 (2,35)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4
R. Vasquez (1-3) Efec:5,40 (SD) – J. P. Sears (4-5) Efec:3,93 (OAK)
SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

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SAN FRANCISCO GIANTS VS HOUSTON ASTROS

HORA: 22:45
SAN FRANCISCO GIANTS -109 (1,92)
HOUSTON ASTROS -111 (1,90)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-4

J. Hicks (4-2) Efec:2,82 (SF) – R. Blanco (5-2) Efec:2,78 (HOU)
SAN FRANCISCO GIANTS RUN LINE.

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LOS ANGELES DODGERS VS TEXAS RANGERS

 

HORA: 23:10
LOS ANGELES DODGERS -200 (1,50)
TEXAS RANGERS 160 (2,60)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

J. Paxton (5-1) Efec:4,19 (LAD) – D. Dunning (4-4) Efec:4,09 (TEX)
LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.

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