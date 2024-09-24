Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 24/09/24

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy JUEVESImagen de Tom Glod en Pixabay

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 24/09/24

DETROIT TIGERS VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 13:10
DETROIT TIGERS -185 (1,54)
TAMPA BAY RAYS 150 (2,50)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

T. Skubal (17-4) Efec:2,48 (DET) – R. Pepiot (8-6) Efec:3,64 (TB)
DETROIT TIGERS MONEY LINE.

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PHILADELPHIA PHILLIES VS CHICAGO CUBS

HORA: 18:40
PHILADELPHIA PHILLIES 106 (2,06)
CHICAGO CUBS -128 (1,78)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-1

T. Banks (2-2) Efec:3,78 (PHI) – J. Steele (5-5) Efec:3,03 (CHC)
BAJA.

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CLEVELAND GUARDIANS VS CINCINNATI REDS

HORA: 18:40
CLEVELAND GUARDIANS -167 (1,60)
CINCINNATI REDS 139 (2,39)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

T. Bibee (11-8) Efec:3,56 (CLE) – J. Junis (4-0) Efec:2,61 (CIN)
CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.

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PITTSBURGH PIRATES VS MILWAUKEE BREWERS

HORA: 18:40
PITTSBURGH PIRATES 118 (2,18)
MILWAUKEE BREWERS -141 (1,71)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCIÓN: 7-6

B. Falter (8-8) Efec:4,15 (PIT) – T. Myers (8-6) Efec:3,05 (MIL) ALTA.

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WASHINGTON NATIONALS VS KANSAS CITY ROYALS

HORA: 18:45
WASHINGTON NATIONALS 141 (2,41)
KANSAS CITY ROYALS -169 (1,59)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

KANSAS CITY ROYALS MONEY LINE.

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NEW YORK YANKEES VS BALTIMORE ORIOLES

HORA: 19:05
NEW YORK YANKEES -164 (1,61)
BALTIMORE ORIOLES 136 (2,36)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

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TORONTO BLUE JAYS VS BOSTON RED SOX

HORA: 19:07
TORONTO BLUE JAYS -132 (1,76)
BOSTON RED SOX 110 (2,10)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

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ATLANTA BRAVES VS NEW YORK METS

HORA: 19:20
ATLANTA BRAVES -145 (1,69)
NEW YORK METS 121 (2,21)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

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CHICAGO WHITE SOX VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 19:40
CHICAGO WHITE SOX 102 (2,02)
LOS ANGELES ANGELS -122 (1,82)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

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MINNESOTA TWINS VS MIAMI MARLINS

HORA: 19:40
MINNESOTA TWINS -244 (1,41)
MIAMI MARLINS 198 (2,98)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

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HOUSTON ASTROS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 20:10
HOUSTON ASTROS -135 (1,74)
SEATTLE MARINERS 114 (2,14)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5
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COLORADO ROCKIES VS ST. LOUIS CARDINALS

HORA: 20:40
COLORADO ROCKIES 100 (2,00)
ST. LOUIS CARDINALS -120 (1,83)
ALTA/BAJA: 10.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 0-2
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ARIZONA DIAMONDBACKS VS SAN FRANCISCO GIANTS
HORA: 21:40
ARIZONA DIAMONDBACKS -141 (1,71)
SAN FRANCISCO GIANTS 118 (2,18)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-4

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OAKLAND ATHLETICS VS TEXAS RANGERS

HORA: 21:40
OAKLAND ATHLETICS 102 (2,02)
TEXAS RANGERS -120 (1,83)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

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LOS ANGELES DODGERS VS SAN DIEGO PADRES

HORA: 22:10
LOS ANGELES DODGERS -115 (1,87)
SAN DIEGO PADRES -103 (1,97)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7

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