Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 24/09/24
DETROIT TIGERS VS TAMPA BAY RAYS
HORA: 13:10
DETROIT TIGERS -185 (1,54)
TAMPA BAY RAYS 150 (2,50)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 8-5
T. Skubal (17-4) Efec:2,48 (DET) – R. Pepiot (8-6) Efec:3,64 (TB)
DETROIT TIGERS MONEY LINE.
————————————– ——————— ————–
PHILADELPHIA PHILLIES VS CHICAGO CUBS
HORA: 18:40
PHILADELPHIA PHILLIES 106 (2,06)
CHICAGO CUBS -128 (1,78)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 2-1
T. Banks (2-2) Efec:3,78 (PHI) – J. Steele (5-5) Efec:3,03 (CHC)
BAJA.
————————————– ——————— ————–
CLEVELAND GUARDIANS VS CINCINNATI REDS
HORA: 18:40
CLEVELAND GUARDIANS -167 (1,60)
CINCINNATI REDS 139 (2,39)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-4
T. Bibee (11-8) Efec:3,56 (CLE) – J. Junis (4-0) Efec:2,61 (CIN)
CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.
————————————– ——————— ————–
PITTSBURGH PIRATES VS MILWAUKEE BREWERS
HORA: 18:40
PITTSBURGH PIRATES 118 (2,18)
MILWAUKEE BREWERS -141 (1,71)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCIÓN: 7-6
B. Falter (8-8) Efec:4,15 (PIT) – T. Myers (8-6) Efec:3,05 (MIL) ALTA.
————————————– ——————— ————–
WASHINGTON NATIONALS VS KANSAS CITY ROYALS
HORA: 18:45
WASHINGTON NATIONALS 141 (2,41)
KANSAS CITY ROYALS -169 (1,59)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8
KANSAS CITY ROYALS MONEY LINE.
————————————– ——————— ————–
————————————– ——————— ————–
NEW YORK YANKEES VS BALTIMORE ORIOLES
HORA: 19:05
NEW YORK YANKEES -164 (1,61)
BALTIMORE ORIOLES 136 (2,36)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
NEW YORK YANKEES MONEY LINE.
————————————– ——————— ————–
TORONTO BLUE JAYS VS BOSTON RED SOX
HORA: 19:07
TORONTO BLUE JAYS -132 (1,76)
BOSTON RED SOX 110 (2,10)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 3-1
————————————– ——————— ————–
ATLANTA BRAVES VS NEW YORK METS
HORA: 19:20
ATLANTA BRAVES -145 (1,69)
NEW YORK METS 121 (2,21)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
————————————– ——————— ————–
CHICAGO WHITE SOX VS LOS ANGELES ANGELS
HORA: 19:40
CHICAGO WHITE SOX 102 (2,02)
LOS ANGELES ANGELS -122 (1,82)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8
————————————– ——————— ————–
MINNESOTA TWINS VS MIAMI MARLINS
HORA: 19:40
MINNESOTA TWINS -244 (1,41)
MIAMI MARLINS 198 (2,98)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-4
————————————– ——————— ————–
HOUSTON ASTROS VS SEATTLE MARINERS
HORA: 20:10
HOUSTON ASTROS -135 (1,74)
SEATTLE MARINERS 114 (2,14)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-5
————————————– ——————— ————–
COLORADO ROCKIES VS ST. LOUIS CARDINALS
HORA: 20:40
COLORADO ROCKIES 100 (2,00)
ST. LOUIS CARDINALS -120 (1,83)
ALTA/BAJA: 10.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 0-2
————————————– ——————— ————–
ARIZONA DIAMONDBACKS VS SAN FRANCISCO GIANTS
HORA: 21:40
ARIZONA DIAMONDBACKS -141 (1,71)
SAN FRANCISCO GIANTS 118 (2,18)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-4
————————————– ——————— ————–
OAKLAND ATHLETICS VS TEXAS RANGERS
HORA: 21:40
OAKLAND ATHLETICS 102 (2,02)
TEXAS RANGERS -120 (1,83)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 1-3
————————————– ——————— ————–
LOS ANGELES DODGERS VS SAN DIEGO PADRES
HORA: 22:10
LOS ANGELES DODGERS -115 (1,87)
SAN DIEGO PADRES -103 (1,97)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-7
————————————– ——————— ————–
¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema?
¿Quieres emigrar?
Postulate a las ofertas de trabajo disponibles en las mejores ciudades del mundo donde mudarte a vivir y trabajar, visita:
The Best Cities to Live and Work
Comparte en tus redes sociales:
Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados:Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy DOMINGO 08/09/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy SÁBADO 29/06/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MARTES 11/06/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy JUEVES 06/06/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 05/06/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy jueves 30/05/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy miércoles 29/05/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy VIERNES 24/05/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 23/05/24
Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy LUNES 06/05/24
Opciones para usuarios:» Mide tu Velocidad de Internet aquí
» Precio del Petróleo y otros Commodities:
» Precio del BITCOIN »
» Precio del DÓLAR
» Calculadora PayPal »
» Consultar el Horóscopo Diario »
» Pronóstico del Tiempo
» Cronograma de Pensiones IVSS 2024
» Buscar Noticias o Artículos
Sigue leyendo los temas más populares: