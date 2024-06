Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 05/06/24

BOSTON RED SOX VS ATLANTA BRAVES

HORA: 13:35

BOSTON RED SOX -111 (1,90)

ATLANTA BRAVES -108 (1,93)

ALTA/BAJA: 9.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

N. Pivetta (2-4) Efec:4,08 (BOS) – S. Schwellenbach (0-1) Efec:5,40 (ATL)

BOSTON RED SOX MONEY LINE.

HOUSTON ASTROS VS ST. LOUIS CARDINALS

HORA: 14:10

HOUSTON ASTROS -172 (1,58)

ST. LOUIS CARDINALS 144 (2,44)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

R. Blanco (5-1) Efec:2,44 (HOU) – M. Mikolas (3-6) Efec:5,54 (STL)

HOUSTON ASTROS MONEY LINE.

COLORADO ROCKIES VS CINCINNATI REDS

HORA: 15:10

COLORADO ROCKIES 110 (2,10)

CINCINNATI REDS -132 (1,76)

ALTA/BAJA: 11.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 8-9

D. Hudson (2-7) Efec:5,02 (COL) – G. Ashcraft (4-3) Efec:4,76 (CIN)

ALTA.

ARIZONA DIAMONDBACKS VS SAN FRANCISCO GIANTS

HORA: 15:40

ARIZONA DIAMONDBACKS -128 (1,78)

SAN FRANCISCO GIANTS 106 (2,06)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

J. Montgomery (3-3) Efec:5,48 (ARI) – J. Hicks (4-2) Efec:2,70 (SF)

ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY LINE.

PHILADELPHIA PHILLIES VS MILWAUKEE BREWERS

HORA: 16:05

PHILADELPHIA PHILLIES -185 (1,54)

MILWAUKEE BREWERS 152 (2,52)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 9-6

A. Nola (7-2) Efec:3,03 (PHI) – A. Ashby (0-1) Efec:9,82 (MIL)

PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

CLEVELAND GUARDIANS VS KANSAS CITY ROYALS

HORA: 18:40

CLEVELAND GUARDIANS -125 (1,80)

KANSAS CITY ROYALS 102 (2,02)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.

PITTSBURGH PIRATES VS LOS ANGELES DODGERS

HORA: 18:40

PITTSBURGH PIRATES -118 (1,85)

LOS ANGELES DODGERS -102 (1,98)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-7

LOS ANGELES DODGERS RUN LINE.

MIAMI MARLINS VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 18:40

MIAMI MARLINS 106 (2,06)

TAMPA BAY RAYS -127 (1,79)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.

NEW YORK YANKEES VS MINNESOTA TWINS

HORA: 19:05

NEW YORK YANKEES -192 (1,52)

MINNESOTA TWINS 161 (2,61)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-5

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

TORONTO BLUE JAYS VS BALTIMORE ORIOLES

HORA: 19:07

TORONTO BLUE JAYS -132 (1,76)

BALTIMORE ORIOLES 110 (2,10)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 1-2

BALTIMORE ORIOLES RUN LINE.

CHICAGO CUBS VS CHICAGO WHITE SOX

HORA: 20:05

CHICAGO CUBS -189 (1,53)

CHICAGO WHITE SOX 156 (2,56)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

CHICAGO CUBS MONEY LINE.

TEXAS RANGERS VS DETROIT TIGERS

HORA: 20:05

TEXAS RANGERS -133 (1,75)

DETROIT TIGERS 112 (2,12)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

TEXAS RANGERS MONEY LINE.

LOS ANGELES ANGELS VS SAN DIEGO PADRES

HORA: 21:38

LOS ANGELES ANGELS 125 (2,25)

SAN DIEGO PADRES -152 (1,66)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

OAKLAND ATHLETICS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 21:40

OAKLAND ATHLETICS 131 (2,31)

SEATTLE MARINERS -156 (1,64)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 4-7

SEATTLE MARINERS MONEY LINE.

