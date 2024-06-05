Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 05/06/24
BOSTON RED SOX VS ATLANTA BRAVES
HORA: 13:35
BOSTON RED SOX -111 (1,90)
ATLANTA BRAVES -108 (1,93)
ALTA/BAJA: 9.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
N. Pivetta (2-4) Efec:4,08 (BOS) – S. Schwellenbach (0-1) Efec:5,40 (ATL)
BOSTON RED SOX MONEY LINE.
—————————————–
HOUSTON ASTROS VS ST. LOUIS CARDINALS
HORA: 14:10
HOUSTON ASTROS -172 (1,58)
ST. LOUIS CARDINALS 144 (2,44)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
R. Blanco (5-1) Efec:2,44 (HOU) – M. Mikolas (3-6) Efec:5,54 (STL)
HOUSTON ASTROS MONEY LINE.
COLORADO ROCKIES VS CINCINNATI REDS
HORA: 15:10
COLORADO ROCKIES 110 (2,10)
CINCINNATI REDS -132 (1,76)
ALTA/BAJA: 11.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 8-9
R. Blanco (5-1) Efec:2,44 (HOU) – M. Mikolas (3-6) Efec:5,54 (STL)
HOUSTON ASTROS MONEY LINE.
———————–
COLORADO ROCKIES VS CINCINNATI REDS
HORA: 15:10
COLORADO ROCKIES 110 (2,10)
CINCINNATI REDS -132 (1,76)
ALTA/BAJA: 11.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 8-9
D. Hudson (2-7) Efec:5,02 (COL) – G. Ashcraft (4-3) Efec:4,76 (CIN)
ALTA.
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COLORADO ROCKIES VS CINCINNATI REDS
HORA: 15:10
COLORADO ROCKIES 110 (2,10)
CINCINNATI REDS -132 (1,76)
ALTA/BAJA: 11.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 8-9
D. Hudson (2-7) Efec:5,02 (COL) – G. Ashcraft (4-3) Efec:4,76 (CIN)
—————————
ARIZONA DIAMONDBACKS VS SAN FRANCISCO GIANTS
HORA: 15:40
ARIZONA DIAMONDBACKS -128 (1,78)
SAN FRANCISCO GIANTS 106 (2,06)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
J. Montgomery (3-3) Efec:5,48 (ARI) – J. Hicks (4-2) Efec:2,70 (SF)
ARIZONA DIAMONDBACKS MONEY LINE.
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PHILADELPHIA PHILLIES VS MILWAUKEE BREWERS
HORA: 16:05
PHILADELPHIA PHILLIES -185 (1,54)
MILWAUKEE BREWERS 152 (2,52)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 9-6
A. Nola (7-2) Efec:3,03 (PHI) – A. Ashby (0-1) Efec:9,82 (MIL)
PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.
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CLEVELAND GUARDIANS VS KANSAS CITY ROYALS
HORA: 18:40
CLEVELAND GUARDIANS -125 (1,80)
KANSAS CITY ROYALS 102 (2,02)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.
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PITTSBURGH PIRATES VS LOS ANGELES DODGERS
HORA: 18:40
PITTSBURGH PIRATES -118 (1,85)
LOS ANGELES DODGERS -102 (1,98)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 6-7
LOS ANGELES DODGERS RUN LINE.
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MIAMI MARLINS VS TAMPA BAY RAYS
HORA: 18:40
MIAMI MARLINS 106 (2,06)
TAMPA BAY RAYS -127 (1,79)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 1-3
TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.
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NEW YORK YANKEES VS MINNESOTA TWINS
HORA: 19:05
NEW YORK YANKEES -192 (1,52)
MINNESOTA TWINS 161 (2,61)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-5
NEW YORK YANKEES MONEY LINE.
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TORONTO BLUE JAYS VS BALTIMORE ORIOLES
HORA: 19:07
TORONTO BLUE JAYS -132 (1,76)
BALTIMORE ORIOLES 110 (2,10)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 1-2
BALTIMORE ORIOLES RUN LINE.
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CHICAGO CUBS VS CHICAGO WHITE SOX
HORA: 20:05
CHICAGO CUBS -189 (1,53)
CHICAGO WHITE SOX 156 (2,56)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
CHICAGO CUBS MONEY LINE.
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TEXAS RANGERS VS DETROIT TIGERS
HORA: 20:05
TEXAS RANGERS -133 (1,75)
DETROIT TIGERS 112 (2,12)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 8-5
TEXAS RANGERS MONEY LINE.
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LOS ANGELES ANGELS VS SAN DIEGO PADRES
HORA: 21:38
LOS ANGELES ANGELS 125 (2,25)
SAN DIEGO PADRES -152 (1,66)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8
SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.
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OAKLAND ATHLETICS VS SEATTLE MARINERS
HORA: 21:40
OAKLAND ATHLETICS 131 (2,31)
SEATTLE MARINERS -156 (1,64)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 4-7
SEATTLE MARINERS MONEY LINE.
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