Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 23/05/24

PITTSBURGH PIRATESHORA: 12:35 (-4 GMT)

MONEY: -159 (1,63)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 23-27

RECORD LOCAL (G-P): 10-13

CF: 3,8 CC: 4,4

RACHA:PGGPG

LANZADORP. Skenes

RECORD (G-P): 1-0

ERA: 2,70

PREDICCIÓN: 4

vs

SAN FRANCISCO GIANTS

MONEY: 133 (2,33)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 24-26

RECORD VISITA (G-P): 9-16

CF: 4,2

CC: 4,7

RACHA:GPGGG

LANZADORM. Black

RECORD (G-P): 0-1

ERA: 7,71

PREDICCIÓN: 2

PITTSBURGH PIRATES MONEY LINE.

———————

NEW YORK YANKEESHORA: 12:35 (-4 GMT)

MONEY: -149 (1,67)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 34-17

RECORD LOCAL (G-P): 17-8

CF: 4,8

CC: 3,3

RACHA:GPPGG

LANZADORL. Gil

RECORD (G-P): 5-1

ERA: 2,39

PREDICCIÓN: 3

VS

SEATTLE MARINERS

MONEY: 125 (2,25)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 27-23

RECORD VISITA (G-P): 12-13

CF: 3,8

CC: 3,8

RACHA:PGGPG

LANZADORL. Castillo

RECORD (G-P): 4-5

ERA: 3,28

PREDICCIÓN: 1

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

– —— ——– ———–

PHILADELPHIA PHILLIESHORA: 13:05 (-4 GMT)

MONEY: -208 (1,48)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 36-14

RECORD LOCAL (G-P): 21-8

CF: 5,4

CC: 3,6

RACHA:GGGGG

LANZADORZ. Wheeler

RECORD (G-P): 5-3

ERA: 2,52

PREDICCIÓN: 4

VS

TEXAS RANGERS

MONEY: 172 (2,72)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 24-26

RECORD VISITA (G-P): 12-13

CF: 4,5 CC: 4,6

RACHA:PPPGP

LANZADORA. Heaney

RECORD (G-P): 0-5

ERA: 4,43

PREDICCIÓN: 2

PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

———— —————- ——————-

CINCINNATI REDSHORA: 13:10 (-4 GMT)

MONEY: -110 (1,91)

ALTA/BAJA: 9.5

RECORD (G-P): 20-29

RECORD LOCAL (G-P): 10-14

CF: 4,1

CC: 4,3

RACHA:PGPPP

LANZADORF. Montas

RECORD (G-P): 2-3

ERA: 4,37PREDICCIÓN: 4

VS

SAN DIEGO PADRES

MONEY: -109 (1,92)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 26-26

RECORD VISITA (G-P): 16-10

CF: 4,5

CC: 4,3

RACHA:GPPGG

LANZADORM. Waldron

RECORD (G-P): 2-5

ERA: 5,00

PREDICCIÓN: 2

CINCINNATI REDS MONEY LINE.

——— ————- ——————

CHICAGO CUBSHORA: 14:20 (-4 GMT)

MONEY: 102 (2,02)

ALTA/BAJA: 9.0

RECORD (G-P): 27-23

RECORD LOCAL (G-P): 15-10

CF: 4,4

CC: 4,3

RACHA:PGPGP

LANZADORB. Brown

RECORD (G-P): 1-1

ERA: 3,57

PREDICCIÓN: 3

VS

ATLANTA BRAVES

MONEY: -123 (1,81)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 28-18

RECORD VISITA (G-P): 12-10

CF: 4,7 CC: 3,7

RACHA:GPGPP

LANZADORA. Smith-Shawver

RECORD (G-P): 0-0

ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 2

CHICAGO CUBS RUN LINE.

—————————

OAKLAND ATHLETICSHORA: 15:37 (-4 GMT)

MONEY: -125 (1,80)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 20-31

RECORD LOCAL (G-P): 11-14

CF: 3,7 CC: 4,9

RACHA:PGPPP

LANZADORJ. Estes

RECORD (G-P): 1-1

ERA: 9,35

PREDICCIÓN: 7

VS

COLORADO ROCKIES

MONEY: 104 (2,04)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 16-32

RECORD VISITA (G-P): 7-20

CF: 4,0

CC: 5,5

RACHA:GPPPP

LANZADORR. Feltner

RECORD (G-P): 1-4

ERA: 5,69

PREDICCIÓN: 4

——– ———– ———-

DETROIT TIGERSHORA: 18:40 (-4 GMT)

MONEY: -108 (1,93)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 23-26

RECORD LOCAL (G-P): 10-13

CF: 4,1

CC: 4,1

RACHA:PPPPG

LANZADORJ. Flaherty

RECORD (G-P): 1-3

ERA: 3,79

PREDICCIÓN: 1

VS

TORONTO BLUE JAYS

MONEY: -112 (1,89)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 22-26

RECORD VISITA (G-P): 10-14

CF: 3,8

CC: 4,6

RACHA:GPGGP

LANZADORK. Gausman

RECORD (G-P): 2-3

ERA: 4,89

PREDICCIÓN: 0

DETROIT TIGERS RUN LINE

——— ————- —————

CHICAGO WHITE SOXHORA: 19:40 (-4 GMT)

MONEY: 198 (2,98)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 15-35

RECORD LOCAL (G-P): 10-14

CF: 2,9

CC: 5,0

RACHA:PGPPP

LANZADORM. Clevinger

RECORD (G-P): 0-2

ERA: 5,56

PREDICCIÓN: 2

VS

BALTIMORE ORIOLES

MONEY: -244 (1,41)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 29-18

RECORD VISITA (G-P): 12-8

CF: 4,9

CC: 3,8

RACHA:PPPGP

LANZADORG. Rodriguez

RECORD (G-P): 4-1

ERA: 3,15

PREDICCIÓN: 4

BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy MIÉRCOLES 23/05/24 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.