Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy miércoles 29/05/24

DETROIT TIGERS

HORA: 12:40 (-4 GMT)

MONEY: -149 (1,67)

ALTA/BAJA: 7.0

RECORD (G-P): 26-27

RECORD LOCAL (G-P): 13-14

CF: 4,2 CC: 4,2

RACHA:GGGPP

LANZADOR T. Skubal

RECORD (G-P): 6-1

ERA: 2,25

PREDICCIÓN: 3

VS

PITTSBURGH PIRATES

MONEY: 124 (2,24)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 25-29

RECORD VISITA (G-P): 13-14

CF: 4,0 CC: 4,5

RACHA:PGGPP

LANZADOR J. Jones

RECORD (G-P): 3-4

ERA: 3,05

PREDICCIÓN: 1

DETROIT TIGERS MONEY LINE.

============

CINCINNATI REDS HORA: 13:10 (-4 GMT)

MONEY: -120 (1,83)

ALTA/BAJA: 9.5

RECORD (G-P): 24-31

RECORD LOCAL (G-P): 14-16

CF: 4,1 CC: 4,2

RACHA:PGGGG

LANZADOR F. Montas

RECORD (G-P): 2-3

ERA: 4,61

PREDICCIÓN: 3

VS

ST. LOUIS CARDINALS

MONEY: 100 (2,00)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 26-27

RECORD VISITA (G-P): 13-15

CF: 4,0 CC: 4,6

RACHA:GPGGG

LANZADOR A. Pallante

RECORD (G-P): 0-1 ERA: 6,30

PREDICCIÓN: 2

APUESTE A LA BAJA.

—————————

TEXAS RANGERS HORA: 14:35 (-4 GMT)

MONEY: -132 (1,76)

ALTA/BAJA: 9.0

RECORD (G-P): 26-29

RECORD LOCAL (G-P): 13-13

CF: 4,4 CC: 4,5

RACHA:GGPPP

LANZADOR D. Dunning

RECORD (G-P): 3-3 ERA: 4,43

PREDICCIÓN: 9

VS

ARIZONA DIAMONDBACKS

MONEY: 110 (2,10)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 25-29

RECORD VISITA (G-P): 12-14

CF: 4,6 CC: 4,6

RACHA:PPGPG

LANZADOR R. Nelson

RECORD (G-P): 3-3 ERA: 6,03

PREDICCIÓN: 6

TEXAS RANGERS MONEY LINE

– ——————————————–

DETROIT TIGERSHORA: 15:40 (-4 GMT)

MONEY: 116 (2,16)

ALTA/BAJA: 7.0

RECORD (G-P): 26-27

RECORD LOCAL (G-P): 13-14

CF: 4,2 CC: 4,2

RACHA:GGGPP

LANZADOR Sin Confirmar

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 2

VS

PITTSBURGH PIRATES

MONEY: -143 (1,70)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 25-29

RECORD VISITA (G-P): 13-14

CF: 4,0 CC: 4,5

RACHA:PGGPP

LANZADORP. Skenes

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 1

DETROIT TIGERS RUN LINE.

———————————-

SAN FRANCISCO GIANTS HORA: 15:45 (-4 GMT)

MONEY: 106 (2,06)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 29-27

RECORD LOCAL (G-P): 17-10

CF: 4,4 CC: 4,6

RACHA:GGPGG

LANZADOR K. Harrison

RECORD (G-P): 4-1 ERA: 3,90

PREDICCIÓN: 2

VS

PHILADELPHIA PHILLIES

MONEY: -127 (1,79)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 38-18

RECORD VISITA (G-P): 16-10

CF: 5,2 CC: 3,7

RACHA:PPPGP

LANZADOR C. Sanchez

RECORD (G-P): 2-3 ERA: 3,15

PREDICCIÓN: 1

APUESTE A LA BAJA.

———————————————

NEW YORK METS HORA: 16:10 (-4 GMT)

MONEY: 106 (2,06)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 22-32

RECORD LOCAL (G-P): 11-18

CF: 4,1 CC: 4,7

RACHA:PPGPP

LANZADOR D. Peterson

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 7

VS

LOS ANGELES DODGERS

MONEY: -127 (1,79)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 35-22

RECORD VISITA (G-P): 16-11

CF: 4,9 CC: 3,6

RACHA:GGPPP

LANZADOR J. Paxton

RECORD (G-P): 5-0 ERA: 3,49

PREDICCIÓN: 6

NEW YORK METS RUN LINE.

———————————

SAN DIEGO PADRES

HORA: 16:10 (-4 GMT)

MONEY: -175 (1,57)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 30-28

RECORD LOCAL (G-P): 13-18

CF: 4,4 CC: 4,2

RACHA:GGGPP

LANZADOR

Y. Darvish

RECORD (G-P): 4-2 ERA: 3,04

PREDICCIÓN: 7

VS

MIAMI MARLINS

MONEY: 146 (2,46)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 19-37

RECORD VISITA (G-P): 9-18

CF: 3,6 CC: 5,1

RACHA: PPGPG

LANZADOR

B. Garrett

RECORD (G-P): 1-0 ERA: 5,30

PREDICCIÓN: 4

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

——————————————

BALTIMORE ORIOLES HORA: 18:35 (-4 GMT)

MONEY: -189 (1,53)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 34-19

RECORD LOCAL (G-P): 18-11

CF: 5,0 CC: 3,8

RACHA:PGGGG

LANZADOR C. Burnes

RECORD (G-P): 4-2 ERA: 2,60

PREDICCIÓN: 4

VS

BOSTON RED SOX

MONEY: 156 (2,56)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 28-27

RECORD VISITA (G-P): 17-12

CF: 4,4 CC: 3,9

RACHA:GPGPP

LANZADOR K. Crawford

RECORD (G-P): 2-3 ERA: 2,89

PREDICCIÓN: 2

BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.

———————————–

TAMPA BAY RAYSHORA: 18:50 (-4 GMT)

MONEY: -182 (1,55)

ALTA/BAJA: 8.0

RECORD (G-P): 26-29

RECORD LOCAL (G-P): 15-18

CF: 3,9 CC: 4,8

RACHA:PGPPP

LANZADOR R. Pepiot

RECORD (G-P): 3-2 ERA: 3,98

PREDICCIÓN: 8

VS

OAKLAND ATHLETICS

MONEY: 150 (2,50)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 23-33

RECORD VISITA (G-P): 10-17

CF: 3,7 CC: 4,8

RACHA:GPGPG

LANZADOR J. Estes

RECORD (G-P): 1-1 ERA: 7,47

PREDICCIÓN: 5

TAMPA BAY RAYS MONEY LINE.

—————————————————–

ATLANTA BRAVES HORA: 19:20 (-4 GMT)

MONEY: -161 (1,62)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 31-21

RECORD LOCAL (G-P): 17-9

CF: 4,6 CC: 3,7

RACHA:GPGPP

LANZADOR S. Schwellenbach

RECORD (G-P): 0-0 ERA: 0,00

PREDICCIÓN: 7

VS

WASHINGTON NATIONALS

MONEY: 134 (2,34)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 24-29

RECORD VISITA (G-P): 14-16

CF: 4,0 CC: 4,3

RACHA:PGPGG

LANZADOR M. Gore

RECORD (G-P): 3-4 ERA: 3,04

PREDICCIÓN: 4

ATLANTA BRAVES MONEY LINE.

————————– ————–

MILWAUKEE BREWERS HORA: 19:40 (-4 GMT)

MONEY: 112 (2,12)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 31-23

RECORD LOCAL (G-P): 13-10

CF: 4,9 CC: 4,1

RACHA:PGPGG

LANZADORB. Wilson

RECORD (G-P): 3-1 ERA: 2,86

PREDICCIÓN: 2

VS

CHICAGO CUBS

MONEY: -135 (1,74)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 28-27

RECORD VISITA (G-P): 13-16

CF: 4,3 CC: 4,3

RACHA:GPPPP

LANZADOR S. Imanaga

RECORD (G-P): 5-0 ERA: 0,84

PREDICCIÓN: 1

————————————

MINNESOTA TWINS HORA: 19:40 (-4 GMT)

MONEY: -130 (1,77)

ALTA/BAJA: 7.5

RECORD (G-P): 30-24

RECORD LOCAL (G-P): 15-12

CF: 4,4 CC: 4,3

RACHA:GGPGG

LANZADOR B. Ober

RECORD (G-P): 5-2 ERA: 4,33

PREDICCIÓN: 6

VS

KANSAS CITY ROYALS

MONEY: 106 (2,06)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 34-22

RECORD VISITA (G-P): 13-14

CF: 4,8 CC: 3,5

RACHA:PPPGG

LANZADOR S. Lugo

RECORD (G-P): 8-1 ERA: 1,74

PREDICCIÓN: 3

MINNESOTA TWINS MONEY LINE.

—————————————————-

CHICAGO WHITE HORA: 19:40 (-4 GMT)

MONEY: 146 (2,46)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 15-41

RECORD LOCAL (G-P): 10-20

CF: 2,9 CC: 5,1

RACHA:PPPPP

LANZADOR C. Flexen

RECORD (G-P): 2-4 ERA: 5,69

PREDICCIÓN: 2

VS

TORONTO BLUE JAYS

MONEY: -175 (1,57)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 25-29

RECORD VISITA (G-P): 13-17

CF: 4,0 CC: 4,6

RACHA:GGPPP

LANZADOR A. Manoah

RECORD (G-P): 1-2 ERA: 3,97

PREDICCIÓN: 4

TORONTO BLUE JAYS MONEY LINE.

———————————————————

COLORADO ROCKIESHORA: 20:40 (-4 GMT)

MONEY: 127 (2,27)

ALTA/BAJA: 11.0

RECORD (G-P): 19-35

RECORD LOCAL (G-P): 12-14

CF: 4,2 CC: 5,6

RACHA:PGGPG

LANZADOR T. Blach

RECORD (G-P): 1-2 ERA: 4,55

PREDICCIÓN: 0

VS

CLEVELAND GUARDIANS

MONEY: -154 (1,65)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 37-18

RECORD VISITA (G-P): 19-12

CF: 5,1 CC: 3,7

RACHA:GPGGG

LANZADOR L. Allen

RECORD (G-P): 6-2 ERA: 4,89

PREDICCIÓN: 2

CLEVELAND GUARDIANS MONEY LINE.

———————

LOS ANGELES ANGELS HORA: 21:38 (-4 GMT)

MONEY: 160 (2,60)

ALTA/BAJA: 8.5

RECORD (G-P): 21-33

RECORD LOCAL (G-P): 7-19

CF: 4,3 CC: 5,0

RACHA:GPPPG

LANZADOR T. Anderson

RECORD (G-P): 5-4 ERA: 2,52

PREDICCIÓN: 5

VS

NEW YORK YANKEES

MONEY: -192 (1,52)

RUNLINE: -1.5

RECORD (G-P): 37-19

RECORD VISITA (G-P): 19-11

CF: 4,8 CC: 3,2

RACHA:PPGGG

LANZADOR L. Gil

RECORD (G-P): 6-1 ERA: 2,11

PREDICCIÓN: 8

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

———————————————

SEATTLE MARINERS HORA: 21:40 (-4 GMT)

MONEY: -112 (1,89)

ALTA/BAJA: 7.0

RECORD (G-P): 30-26

RECORD LOCAL (G-P): 17-10

CF: 3,7 CC: 3,8

RACHA:GGGPP

LANZADOR G. Kirby

RECORD (G-P): 4-5 ERA: 4,33

PREDICCIÓN: 7

VS

HOUSTON ASTROS

MONEY: -106 (1,94)

RUNLINE: 1.5

RECORD (G-P): 24-31

RECORD VISITA (G-P): 10-16

CF: 4,5 CC: 4,6

RACHA:PPGPG

LANZADOR J. Verlander

RECORD (G-P): 3-2 ERA: 3,60

PREDICCIÓN: 4

SEATTLE MARINERS MONEY LINE.

TODAVÍA FALTAN PRONÓSTICOS..

Pronósticos Altas y Bajas de la MLB para hoy miércoles 29/05/24 was last modified: by

