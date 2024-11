Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para el VIERNES 22/11/24

WASHINGTON WIZARDS VS BOSTON CELTICS

HORA: 20:00

WASHINGTON WIZARDS 761 (8,61)

BOSTON CELTICS -1429 (1,07)

ALTA/BAJA: 238.0

RL DEL VISITANTE: -15.5

PREDICCION: 117-130

———–

PHILADELPHIA 76ERS VS BROOKLYN NETS

HORA: 20:00

PHILADELPHIA 76ERS -238 (1,42)

BROOKLYN NETS 194 (2,94)

ALTA/BAJA: 218.0

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 112-103

—————–

MILWAUKEE BUCKS VS INDIANA PACERS

HORA: 21:00

MILWAUKEE BUCKS -217 (1,46)

INDIANA PACERS 175 (2,75)

ALTA/BAJA: 237.5

RL DEL VISITANTE: 5.

PREDICCION: 118-109

—————–

CHICAGO BULLS VS ATLANTA HAWKS

HORA: 21:00

CHICAGO BULLS 102 (2,02)

ATLANTA HAWKS -125 (1,80)

ALTA/BAJA: 244.0

RL DEL VISITANTE: -2.5

PREDICCION: 114-118

———————–

NEW ORLEANS PELICANS VS GOLDEN STATE WARRIORS

HORA: 20:30

NEW ORLEANS PELICANS 375 (4,75)

GOLDEN STATE WARRIORS -500 (1,20)

ALTA/BAJA: 223.5

RL DEL VISITANTE: -10.0

PREDICCION: 111-123

—————————

HOUSTON ROCKETS VS PORTLAND TRAIL BLAZERS

HORA: 21:00

HOUSTON ROCKETS -769 (1,13)

PORTLAND TRAIL BLAZERS 513 (6,13)

ALTA/BAJA: 223.5

RL DEL VISITANTE: 11.0

PREDICCION: 114-98

———————- ———-

DENVER NUGGETS VS DALLAS MAVERICKS

HORA: 23:00

DENVER NUGGETS -147 (1,68)

DALLAS MAVERICKS 121 (2,21)

ALTA/BAJA: 227.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 111-104

——————————

LOS ANGELES CLIPPERS VS SACRAMENTO KINGS

HORA: 23:30

LOS ANGELES CLIPPERS 124 (2,24)

SACRAMENTO KINGS -149 (1,67)

ALTA/BAJA: 221.5

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 109-105

