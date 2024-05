Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy JUEVES 02/05/24

INDIANA PACERSHORA: 18:30 (-4 GMT)

MONEY: -357 (1,28)

ALTA/BAJA: 212.5

RECORD (G-P): 50-37

RECORD LOCAL (G-P): 28-15

PF: 122,6 PC: 119,8RACHA:PGGGP

PREDICCIÓN: 104

VS

MILWAUKEE BUCKS

MONEY: 275 (3,75)

RUNLINE: 8.5

RECORD (G-P): 51-36

RECORD VISITA (G-P): 18-24

PF: 118,3 PC: 115,8RACHA:GPPPG

PREDICCIÓN: 97

———————-

PHILADELPHIA 76ERSHORA: 21:00 (-4 GMT)

MONEY: -159 (1,63)

ALTA/BAJA: 198.5

RECORD (G-P): 50-38

RECORD LOCAL (G-P): 27-17

PF: 114,0 PC: 111,2RACHA:GPGPP

PREDICCIÓN: 101

VS

NEW YORK KNICKS

MONEY: 131 (2,31)

RUNLINE: 3.0

RECORD (G-P): 53-34

RECORD VISITA (G-P): 24-19

PF: 112,4 PC: 108,1RACHA:PGPGG

PREDICCIÓN: 95

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy JUEVES 02/05/24 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.