Pronósticos Altas y Bajas de la NFL para hoy Domingo 08/09/24

ATLANTA FALCONS VS PITTSBURGH STEELERS

HORA: 13:00

ATLANTA FALCONS -180 (1,56)

PITTSBURGH STEELERS 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 42.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 19-13

ATLANTA FALCONS MONEY LINE.

BUFFALO BILLS VS ARIZONA CARDINALS

HORA: 13:00

BUFFALO BILLS -300 (1,33)

ARIZONA CARDINALS 240 (3,40)

ALTA/BAJA: 48.0

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCION: 25-17

BUFFALO BILLS MONEY LINE.

CHICAGO BEARS VS TENNESSEE TITANS

HORA: 13:00

CHICAGO BEARS -200 (1,50)

TENNESSEE TITANS 165 (2,65)

ALTA/BAJA: 44.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 19-12

CINCINNATI BENGALS VS NEW ENGLAND PATRIOTS

HORA: 13:00

CINCINNATI BENGALS -400 (1,25)

NEW ENGLAND PATRIOTS 320 (4,20)

ALTA/BAJA: 41.0

RL DEL VISITANTE: 8.0

PREDICCION: 24-13

CINCINNATI BENGALS MONEY LINE.

INDIANAPOLIS COLTS VS HOUSTON TEXANS

HORA: 13:00

INDIANAPOLIS COLTS 135 (2,35)

HOUSTON TEXANS -160 (1,62)

ALTA/BAJA: 48.5

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 29-25

INDIANAPOLIS COLTS RUN LINE.

MIAMI DOLPHINS VS JACKSONVILLE JAGUARS

HORA: 13:00

MIAMI DOLPHINS -180 (1,56)

JACKSONVILLE JAGUARS 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 49.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 23-17

MIAMI DOLPHINS MONEY LINE.

NEW ORLEANS SAINTS VS CAROLINA PANTHERS

HORA: 13:00

NEW ORLEANS SAINTS -200 (1,50)

CAROLINA PANTHERS 165 (2,65)

ALTA/BAJA: 41.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 30-23

NEW ORLEANS SAINTS MONEY LINE.

NEW YORK GIANTS VS MINNESOTA VIKINGS

HORA: 13:00

NEW YORK GIANTS 105 (2,05)

MINNESOTA VIKINGS -125 (1,80)

ALTA/BAJA: 41.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 14-16

LOS ANGELES CHARGERS VS LAS VEGAS RAIDERS

HORA: 16:05

LOS ANGELES CHARGERS -160 (1,62)

LAS VEGAS RAIDERS 135 (2,35)

ALTA/BAJA: 40.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 18-12

SEATTLE SEAHAWKS VS DENVER BRONCOS

HORA: 16:05

SEATTLE SEAHAWKS -250 (1,40)

DENVER BRONCOS 205 (3,05)

ALTA/BAJA: 42.0

RL DEL VISITANTE: 6.0

PREDICCION: 20-11

CLEVELAND BROWNS VS DALLAS COWBOYS

HORA: 16:25

CLEVELAND BROWNS -140 (1,71)

DALLAS COWBOYS 120 (2,20)

ALTA/BAJA: 41.0

RL DEL VISITANTE: 2.5

PREDICCION: 28-25 ALTA.

TAMPA BAY BUCCANEERS VS WASHINGTON COMMANDERS

HORA: 16:25

TAMPA BAY BUCCANEERS -180 (1,56)

WASHINGTON COMMANDERS 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 43.5

RL DEL VISITANTE: 3.5 PREDICCION: 20-14

TAMPA BAY BUCCANEERS MONEY LINE.

DETROIT LIONS VS LOS ANGELES RAMS

HORA: 20:20

DETROIT LIONS -185 (1,54)

LOS ANGELES RAMS 155 (2,55)

ALTA/BAJA: 51.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 22-17

DETROIT LIONS MONEY LINE.

