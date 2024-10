Pronósticos altas y bajas de la NHL para el martes 22/10/24

PHILADELPHIA FLYERS VS WASHINGTON CAPITALS

HORA: 18:00

PHILADELPHIA FLYERS -129 (1,78)

WASHINGTON CAPITALS -106 (1,94)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

FLORIDA PANTHERS VS MINNESOTA WILD

HORA: 18:30

FLORIDA PANTHERS -154 (1,65)

MINNESOTA WILD 123 (2,23)

ALTA/BAJA: 5.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-4

NEW JERSEY DEVILS VS TAMPA BAY LIGHTNING

HORA: 18:45

NEW JERSEY DEVILS -168 (1,60)

TAMPA BAY LIGHTNING 155 (2,55)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-0

BUFFALO SABRES VS DALLAS STARS

HORA: 19:00

BUFFALO SABRES 123 (2,23)

DALLAS STARS -156 (1,64)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

MONTREAL CANADIENS VS NEW YORK RANGERS

HORA: 19:15

MONTREAL CANADIENS 181 (2,81)

NEW YORK RANGERS -208 (1,48)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

COLUMBUS BLUE JACKETS VS TORONTO MAPLE LEAFS

HORA: 19:30

COLUMBUS BLUE JACKETS 194 (2,94)

TORONTO MAPLE LEAFS -228 (1,44)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-2

NEW YORK ISLANDERS VS DETROIT RED WINGS

HORA: 19:45

NEW YORK ISLANDERS -158 (1,63)

DETROIT RED WINGS 124 (2,24)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-1

ST. LOUIS BLUES VS WINNIPEG JETS

HORA: 20:00

ST. LOUIS BLUES 122 (2,22)

WINNIPEG JETS -154 (1,65)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

CHICAGO BLACKHAWKS VS VANCOUVER CANUCKS

HORA: 20:15

CHICAGO BLACKHAWKS 164 (2,64)

VANCOUVER CANUCKS -182 (1,55)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

SEATTLE KRAKEN VS COLORADO AVALANCHE

HORA: 20:30

SEATTLE KRAKEN -108 (1,93)

COLORADO AVALANCHE -131 (1,76)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-4

NASHVILLE PREDATORS VS BOSTON BRUINS

HORA: 20:45

NASHVILLE PREDATORS -135 (1,74)

BOSTON BRUINS 115 (2,15)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-1

EDMONTON OILERS VS CAROLINA HURRICANES

HORA: 21:00

EDMONTON OILERS -146 (1,68)

CAROLINA HURRICANES 118 (2,18)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 5-3

UTAH HOCKEY CLUB VS OTTAWA SENATORS

HORA: 21:15

UTAH HOCKEY CLUB -133 (1,75)

OTTAWA SENATORS -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 1-2

CALGARY FLAMES VS PITTSBURGH PENGUINS

HORA: 21:30

CALGARY FLAMES -126 (1,79)

PITTSBURGH PENGUINS -111 (1,90)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

ANAHEIM DUCKS VS SAN JOSE SHARKS

HORA: 22:15

ANAHEIM DUCKS -176 (1,57)

SAN JOSE SHARKS 162 (2,62)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5

