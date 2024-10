Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy jueves 03/10/24

Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy jueves 02/10/24

LOS ANGELES KINGS VS BOSTON BRUINS

HORA: 19:00

LOS ANGELES KINGS -115 (1,87)

BOSTON BRUINS -129 (1,78)

ALTA/BAJA: 5.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-4

LOS ANGELES KINGS RUN LINE.

——————————— ———–

PHILADELPHIA FLYERS VS NEW JERSEY DEVILS

HORA: 19:00

PHILADELPHIA FLYERS -280 (1,36)

NEW JERSEY DEVILS 215 (3,15)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCIÓN: 3-1

PHILADELPHIA FLYERS MONEY LINE.

——————————— ———–

COLUMBUS BLUE JACKETS VS PITTSBURGH PENGUINS

HORA: 19:00

COLUMBUS BLUE JACKETS -174 (1,57)

PITTSBURGH PENGUINS 123 (2,23)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCIÓN: 6-2

COLUMBUS BLUE JACKETS MONEY LINE.

——————————— ———–

DETROIT RED WINGS VS TORONTO MAPLE LEAFS

HORA: 19:00

DETROIT RED WINGS -126 (1,79)

TORONTO MAPLE LEAFS -126 (1,79)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCIÓN: 4-5

TORONTO MAPLE LEAFS MONEY LINE.

———————————-

ST. LOUIS BLUES VS DALLAS STARS

HORA: 20:00

ST. LOUIS BLUES 124 (2,24)

DALLAS STARS -166 (1,60)

ALTA/BAJA: 5.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCIÓN: 2-6

DALLAS STARS MONEY LINE.

—————————————————-

VEGAS GOLDEN KNIGHTS VS COLORADO AVALANCHE

HORA: 22:00

VEGAS GOLDEN KNIGHTS -148 (1,68)

COLORADO AVALANCHE 115 (2,15)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCIÓN: 1-2

COLORADO AVALANCHE RUN LINE.

