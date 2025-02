Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para Hoy jueves 06 de Febrero de 2025

Tampa Bay Lightning vs. Ottawa Senators HORA: 20:00 (-4 GMT)

Predicción: Tampa Bay Lightning Money Line Los Lightning tienen un récord sólido en casa (17-9) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.5, superior al de los Senators (2.9). Aunque Ottawa llega con una racha positiva (PGGGG), Tampa Bay tiene una defensa más sólida (CC: 2.8 vs. 2.7). Además, el factor local favorece a los Lightning, quienes son favoritos con un money line de -160 (1,62).



Columbus Blue Jackets vs. Utah Hockey Club

Predicción: Columbus Blue Jackets Money Line Los Blue Jackets tienen un mejor récord en casa (17-8) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.3, igualando su promedio de goles en contra (CC). Utah, aunque favorito en las apuestas (-156), llega con una racha negativa (GPPPP) y un promedio de goles a favor más bajo (2.8). Columbus tiene una ligera ventaja en forma reciente y localía.



New Jersey Devils vs. Vegas Golden Knights

Predicción: Vegas Golden Knights Money Line Este es un enfrentamiento muy parejo, pero los Golden Knights tienen un mejor récord general (28-3-6-17) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.3, superior al de los Devils (3.1). Aunque Vegas ha tenido una racha irregular (PPPPG), su capacidad ofensiva y experiencia en partidos cerrados los hace una opción sólida.



Philadelphia Flyers vs. Washington Capitals

Predicción: Washington Capitals Money Line Los Capitals son claros favoritos con un money line de -152 (1,66). Tienen un récord sólido como visitantes (18-9) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.5, significativamente superior al de los Flyers (2.8). Además, Philadelphia llega con una racha negativa (PPPPG), lo que refuerza la ventaja de Washington.



Minnesota Wild vs. Carolina Hurricanes HORA: 20:30 (-4 GMT)

Predicción: Carolina Hurricanes Money Line Los Hurricanes tienen un mejor récord general (28-4-4-18) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.3, superior al de los Wild (2.9). Aunque Minnesota llega con una racha positiva (PPGGG), Carolina tiene una defensa más sólida (CC: 2.8 vs. 2.9) y es favorito con un money line de -161 (1,62).



St. Louis Blues vs. Florida Panthers HORA: 21:00 (-4 GMT)

Predicción: Florida Panthers Money Line Los Panthers son favoritos con un money line de -169 (1,59) y tienen un mejor récord general (26-6-3-20) en comparación con los Blues (17-7-5-25). Florida tiene un promedio de goles a favor (CF) de 3.3, superior al de St. Louis (2.7), y llega con una racha positiva (PGGGP), mientras que los Blues han perdido 3 de sus últimos 5 partidos.



Calgary Flames vs. Colorado Avalanche HORA: 22:00 (-4 GMT)

Predicción: Colorado Avalanche Money Line Los Avalanche tienen un mejor récord general (26-5-2-22) y un promedio de goles a favor (CF) de 3.2, superior al de los Flames (2.7). Aunque Calgary tiene un buen récord en casa (15-13), Colorado llega con una racha positiva (PGGPG) y es favorito con un money line de -163 (1,61).



Seattle Kraken vs. Toronto Maple Leafs HORA: 23:00 (-4 GMT)

Predicción: Toronto Maple Leafs Money Line Los Maple Leafs son favoritos con un money line de -160 (1,62) y tienen un mejor récord general (27-5-3-18) en comparación con los Kraken (19-4-4-28). Toronto tiene una defensa más sólida (CC: 2.9 vs. 3.2) y un promedio de goles a favor (CF) ligeramente superior (3.1 vs. 3.0). Además, Seattle llega con una racha negativa (PPGPP).



San Jose Sharks vs. Vancouver Canucks HORA: 23:30 (-4 GMT)

Predicción: Vancouver Canucks Money Line Los Canucks son favoritos con un money line de -188 (1,53) y tienen un mejor récord general (20-4-10-19) en comparación con los Sharks (11-4-6-34). Vancouver tiene un promedio de goles a favor (CF) de 2.8, superior al de San Jose (2.6), y llega con una racha positiva (GPPGG), mientras que los Sharks han perdido 3 de sus últimos 5 partidos.



Estas predicciones están basadas en estadísticas, rachas recientes y factores como localía y rendimiento ofensivo/defensivo. ¡Buena suerte! 🏒

Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para Hoy jueves 06 de Febrero de 2025 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí