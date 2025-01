Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para Hoy Martes 28 de Enero de 2025

BUFFALO SABRES VS BOSTON BRUINS

HORA: 20:00

BUFFALO SABRES -116 (1,86)

BOSTON BRUINS -120 (1,83)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

BOSTON BRUINS MONEY LINE.

Veredicto: Favorito Boston Bruins. La predicción sugiere una victoria clara para Boston, lo que respalda la apuesta en su money line.

————————

NEW YORK RANGERS VS CAROLINA HURRICANES

HORA: 20:00

NEW YORK RANGERS 120 (2,20)

CAROLINA HURRICANES -148 (1,68)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-1

NEW YORK RANGERS RUN LINE.

Veredicto: Favorito New York Rangers. La predicción indica un resultado ajustado, pero sugiere que los Rangers cubrirán el run line.

————————

TAMPA BAY LIGHTNING VS CHICAGO BLACKHAWKS

HORA: 20:00

TAMPA BAY LIGHTNING -340 (1,29)

CHICAGO BLACKHAWKS 269 (3,69)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

TAMPA BAY LIGHTNING MONEY LINE.

Veredicto: Favorito Tampa Bay Lightning. Con una diferencia de cuatro goles, la apuesta en el money line es sólida.

————————

MONTREAL CANADIENS VS WINNIPEG JETS

HORA: 20:00

MONTREAL CANADIENS 125 (2,25)

WINNIPEG JETS -158 (1,63)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-1

MONTREAL CANADIENS RUN LINE.

Veredicto: Favorito Montreal Canadiens. La predicción sugiere que los Canadiens cubrirán el run line en un partido reñido.

————————

NEW YORK ISLANDERS VS COLORADO AVALANCHE

HORA: 20:30

NEW YORK ISLANDERS 121 (2,21)

COLORADO AVALANCHE -148 (1,68)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-4

NEW YORK ISLANDERS RUN LINE.

Veredicto: Favorito New York Islanders. Un partido muy parejo, pero la predicción favorece a los Islanders en el run line.

————————

CALGARY FLAMES VS WASHINGTON CAPITALS

HORA: 22:00

CALGARY FLAMES 122 (2,22)

WASHINGTON CAPITALS -152 (1,66)

ALTA/BAJA: 5.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

WASHINGTON CAPITALS MONEY LINE.

Favorito Washington Capitals. La predicción sugiere una victoria convincente para los Capitals, apoyando su money line.

===========================

SEATTLE KRAKEN VS ANAHEIM DUCKS

HORA: 23:00

SEATTLE KRAKEN -154 (1,65)

ANAHEIM DUCKS 122 (2,22)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 5-3

SEATTLE KRAKEN MONEY LINE.

Veredicto: Favorito Seattle Kraken. La predicción respalda una victoria clara para los Kraken en el money line.

===========================

VEGAS GOLDEN KNIGHTS VS DALLAS STARS

HORA: 23:00

VEGAS GOLDEN KNIGHTS -127 (1,79)

DALLAS STARS -106 (1,94)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5

DALLAS STARS RUN LINE.

Veredicto: Favorito Dallas Stars. La predicción sugiere una victoria ajustada para los Stars, lo que apoya su run line.

===========================

