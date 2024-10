Pronósticos Altas y Bajas de todos los partidos de la NBA para el MARTES 29/10/24

MINNESOTA TIMBERWOLVES VS DALLAS MAVERICKS

HORA: 19:30

MINNESOTA TIMBERWOLVES -192 (1,52)

DALLAS MAVERICKS 156 (2,56)

ALTA/BAJA: 222.5

RL DEL VISITANTE: 4.5

PREDICCION: 110-104

———–

BROOKLYN NETS VS DENVER NUGGETS

HORA: 19:30

BROOKLYN NETS 181 (2,81)

DENVER NUGGETS -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 218.0

RL DEL VISITANTE: -5.0

PREDICCION: 100-108

———————

UTAH JAZZ VS SACRAMENTO KINGS

HORA: 21:00

UTAH JAZZ 181 (2,81)

SACRAMENTO KINGS -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 235.5

RL DEL VISITANTE: -5.0

PREDICCION: 107-116

———————

GOLDEN STATE WARRIORS VS NEW ORLEANS PELICANS

HORA: 22:00

GOLDEN STATE WARRIORS 129 (2,29)

NEW ORLEANS PELICANS -159 (1,63)

ALTA/BAJA: 218.0

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 112-116

——————–

