Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para el MIÉRCOLES 30/10/24

WASHINGTON WIZARDS VS ATLANTA HAWKS

HORA: 19:00

WASHINGTON WIZARDS 156 (2,56)

ATLANTA HAWKS -192 (1,52)

ALTA/BAJA: 234.0

RL DEL VISITANTE: -4.5

PREDICCION: 113-119

——– –

INDIANA PACERS VS BOSTON CELTICS

HORA: 19:00

INDIANA PACERS 231 (3,31)

BOSTON CELTICS -303 (1,33)

ALTA/BAJA: 233.5

RL DEL VISITANTE: -7.0

PREDICCION: 106-116

——————

PHILADELPHIA 76ERS VS DETROIT PISTONS

HORA: 19:00

PHILADELPHIA 76ERS -167 (1,60)

DETROIT PISTONS 138 (2,38)

ALTA/BAJA: 218.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 116-112

– – – – – –

CLEVELAND CAVALIERS VS LOS ANGELES LAKERS

HORA: 19:00

CLEVELAND CAVALIERS -200 (1,50)

LOS ANGELES LAKERS 164 (2,64)

ALTA/BAJA: 225.5

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 115-107

– – – – – –

CHARLOTTE HORNETS VS TORONTO RAPTORS

HORA: 19:00

CHARLOTTE HORNETS -263 (1,38)

TORONTO RAPTORS 212 (3,12)

ALTA/BAJA: 224.0

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCION: 115-106

– – – – – –

MIAMI HEAT VS NEW YORK KNICKS

HORA: 19:30

MIAMI HEAT 106 (2,06)

NEW YORK KNICKS -130 (1,77)

ALTA/BAJA: 215.0

RL DEL VISITANTE: -3.0

—————

MEMPHIS GRIZZLIES VS BROOKLYN NETS

HORA: 20:00

MEMPHIS GRIZZLIES -714 (1,14)

BROOKLYN NETS 475 (5,75)

ALTA/BAJA: 225.5

RL DEL VISITANTE: 11.0

PREDICCION: 122-113

——————–

CHICAGO BULLS VS ORLANDO MAGIC

HORA: 20:00

CHICAGO BULLS 162 (2,62)

ORLANDO MAGIC -200 (1,50)

ALTA/BAJA: 227.5

RL DEL VISITANTE: -5.0

PREDICCION: 112-109

———————————

OKLAHOMA CITY THUNDER VS SAN ANTONIO SPURS

HORA: 21:30

OKLAHOMA CITY THUNDER -833 (1,12)

SAN ANTONIO SPURS 559 (6,59)

ALTA/BAJA: 221.5

RL DEL VISITANTE: 11.5

PREDICCION: 113-97

————————–

GOLDEN STATE WARRIORS VS NEW ORLEANS PELICANS

HORA: 22:00

GOLDEN STATE WARRIORS -152 (1,66)

NEW ORLEANS PELICANS 125 (2,25)

ALTA/BAJA: 219.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 111-115

————————-

LOS ANGELES CLIPPERS VS PORTLAND TRAIL BLAZERS

HORA: 22:30

LOS ANGELES CLIPPERS -357 (1,28)

PORTLAND TRAIL BLAZERS 278 (3,78)

ALTA/BAJA: 214.5

RL DEL VISITANTE: 8.5

PREDICCION: 118-107

——————————–

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para el MIÉRCOLES 30/10/24 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.