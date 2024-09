Pronósticos deportivos Altas y bajas de la MLB para el Viernes 06 de Septiembre de 2024

CHICAGO CUBS VS NEW YORK YANKEES

HORA: 14:20

CHICAGO CUBS 119 (2,19)

NEW YORK YANKEES -143 (1,70)

ALTA/BAJA: 7.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 0-2

J. Wicks (2-2) Efec:3,82 (CHC) – L. Gil (12-6) Efec:3,39 (NYY)

NEW YORK YANKEES MONEY LINE.

———–

MILWAUKEE BREWERS VS COLORADO ROCKIES

HORA: 18:10

MILWAUKEE BREWERS -227 (1,44)

COLORADO ROCKIES 188 (2,88)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

F. Montas (6-9) Efec:4,70 (MIL) – R. Feltner (1-10) Efec:5,11 (COL)

MILWAUKEE BREWERS MONEY LINE.

———————-

PITTSBURGH PIRATES VS WASHINGTON NATIONALS

HORA: 18:40

PITTSBURGH PIRATES -130 (1,77)

WASHINGTON NATIONALS 108 (2,08)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-3

L. Ortiz (6-4) Efec:3,19 (PIT) – D. Herz (2-7) Efec:4,09 (WSH)

WASHINGTON NATIONALS RUN LINE.

——————————

BALTIMORE ORIOLES VS TAMPA BAY RAYS

HORA: 19:05

BALTIMORE ORIOLES -141 (1,71)

TAMPA BAY RAYS 119 (2,19)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

D. Kremer (6-9) Efec:4,51 (BAL) – S. Baz (2-2) Efec:3,49 (TB)

BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.

– ——- ———————-

BOSTON RED SOX VS CHICAGO WHITE SOX

HORA: 19:10

BOSTON RED SOX -270 (1,37)

CHICAGO WHITE SOX 222 (3,22)

ALTA/BAJA: 8.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

N. Pivetta (5-10) Efec:4,53 (BOS) – D. Martin (0-3) Efec:3,62 (CWS)

BOSTON RED SOX MONEY LINE.

– ——————————

NEW YORK METS VS CINCINNATI REDS

HORA: 19:10

NEW YORK METS -182 (1,55)

CINCINNATI REDS 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-2

S. Manaea (11-5) Efec:3,35 (NYM) – F. Cruz (3-8) Efec:4,99 (CIN)

NEW YORK METS MONEY LINE.

———— ———————-

MIAMI MARLINS VS PHILADELPHIA PHILLIES

HORA: 19:10

MIAMI MARLINS 191 (2,91)

PHILADELPHIA PHILLIES -233 (1,43)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 5-8

E. Cabrera (3-6) Efec:5,33 (MIA) – Z. Wheeler (13-6) Efec:2,63 (PHI)

PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.

————-

ATLANTA BRAVES VS TORONTO BLUE JAYS

HORA: 19:20

ATLANTA BRAVES -172 (1,58)

TORONTO BLUE JAYS 145 (2,45)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 8-5

M. Fried (8-8) Efec:3,52 (ATL) – K. Gausman (12-10) Efec:4,07 (TOR)

ATLANTA BRAVES MONEY LINE.

———- —————

TEXAS RANGERS VS LOS ANGELES ANGELS

HORA: 20:05

TEXAS RANGERS -167 (1,60)

LOS ANGELES ANGELS 138 (2,38)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

G. Garabito (0-1) Efec:2,55 (TEX) – S. Aldegheri (0-1) Efec:3,60 (LAA)

TEXAS RANGERS MONEY LINE.

———- ———————–

HOUSTON ASTROS VS ARIZONA DIAMONDBACKS

HORA: 20:10

HOUSTON ASTROS -161 (1,62)

ARIZONA DIAMONDBACKS 136 (2,36)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

F. Valdez (13-6) Efec:3,11 (HOU) – B. Pfaadt (9-7) Efec:4,32 (ARI)

HOUSTON ASTROS MONEY LINE.

– ————————

KANSAS CITY ROYALS VS MINNESOTA TWINS

HORA: 20:10

HORA: 20:10

KANSAS CITY ROYALS -149 (1,67)

MINNESOTA TWINS 125 (2,25)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

C. Ragans (10-9) Efec:3,46 (KC) – Z. Matthews (1-2) Efec:7,41 (MIN)

MINNESOTA TWINS RUN LINE.

————— ———————-

ST. LOUIS CARDINALS VS SEATTLE MARINERS

HORA: 20:15

ST. LOUIS CARDINALS -114 (1,88)

SEATTLE MARINERS -105 (1,95)

ALTA/BAJA: 7.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 2-3

E. Fedde (8-8) Efec:3,43 (STL) – B. Miller (10-8) Efec:3,30 (SEA)

SEATTLE MARINERS RUN LINE.

————– ——————–

OAKLAND ATHLETICS VS DETROIT TIGERS

HORA: 21:40

OAKLAND ATHLETICS 146 (2,46)

DETROIT TIGERS -175 (1,57)

ALTA/BAJA: 7.0

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-4

——————————–

SAN DIEGO PADRES VS SAN FRANCISCO GIANTS

HORA: 21:40

SAN DIEGO PADRES -213 (1,47)

SAN FRANCISCO GIANTS 174 (2,74)

ALTA/BAJA: 8.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 7-4

M. King (11-8) Efec:3,17 (SD) – M. Black (0-2) Efec:7,45 (SF)

SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.

———- —————

LOS ANGELES DODGERS VS CLEVELAND GUARDIANS

HORA: 22:10

LOS ANGELES DODGERS -152 (1,66)

CLEVELAND GUARDIANS 127 (2,27)

ALTA/BAJA: 9.0

RL DEL VISITANTE: 1.5 PREDICCION: 9-6

L. Knack (2-2) Efec:3,00 (LAD) – M. Boyd (1-1) Efec:2,38 (CLE)

LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.

———— —————–

