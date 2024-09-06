Pronósticos deportivos Altas y bajas de la MLB para el Viernes 06 de Septiembre de 2024
CHICAGO CUBS VS NEW YORK YANKEES
HORA: 14:20
CHICAGO CUBS 119 (2,19)
NEW YORK YANKEES -143 (1,70)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 0-2
J. Wicks (2-2) Efec:3,82 (CHC) – L. Gil (12-6) Efec:3,39 (NYY)
NEW YORK YANKEES MONEY LINE.
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MILWAUKEE BREWERS VS COLORADO ROCKIES
HORA: 18:10
MILWAUKEE BREWERS -227 (1,44)
COLORADO ROCKIES 188 (2,88)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-4
F. Montas (6-9) Efec:4,70 (MIL) – R. Feltner (1-10) Efec:5,11 (COL)
MILWAUKEE BREWERS MONEY LINE.
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PITTSBURGH PIRATES VS WASHINGTON NATIONALS
HORA: 18:40
PITTSBURGH PIRATES -130 (1,77)
WASHINGTON NATIONALS 108 (2,08)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 2-3
L. Ortiz (6-4) Efec:3,19 (PIT) – D. Herz (2-7) Efec:4,09 (WSH)
WASHINGTON NATIONALS RUN LINE.
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BALTIMORE ORIOLES VS TAMPA BAY RAYS
HORA: 19:05
BALTIMORE ORIOLES -141 (1,71)
TAMPA BAY RAYS 119 (2,19)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
D. Kremer (6-9) Efec:4,51 (BAL) – S. Baz (2-2) Efec:3,49 (TB)
BALTIMORE ORIOLES MONEY LINE.
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BOSTON RED SOX VS CHICAGO WHITE SOX
HORA: 19:10
BOSTON RED SOX -270 (1,37)
CHICAGO WHITE SOX 222 (3,22)
ALTA/BAJA: 8.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
N. Pivetta (5-10) Efec:4,53 (BOS) – D. Martin (0-3) Efec:3,62 (CWS)
BOSTON RED SOX MONEY LINE.
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NEW YORK METS VS CINCINNATI REDS
HORA: 19:10
NEW YORK METS -182 (1,55)
CINCINNATI REDS 150 (2,50)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 4-2
S. Manaea (11-5) Efec:3,35 (NYM) – F. Cruz (3-8) Efec:4,99 (CIN)
NEW YORK METS MONEY LINE.
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MIAMI MARLINS VS PHILADELPHIA PHILLIES
HORA: 19:10
MIAMI MARLINS 191 (2,91)
PHILADELPHIA PHILLIES -233 (1,43)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 5-8
E. Cabrera (3-6) Efec:5,33 (MIA) – Z. Wheeler (13-6) Efec:2,63 (PHI)
PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE.
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ATLANTA BRAVES VS TORONTO BLUE JAYS
HORA: 19:20
ATLANTA BRAVES -172 (1,58)
TORONTO BLUE JAYS 145 (2,45)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 8-5
M. Fried (8-8) Efec:3,52 (ATL) – K. Gausman (12-10) Efec:4,07 (TOR)
ATLANTA BRAVES MONEY LINE.
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TEXAS RANGERS VS LOS ANGELES ANGELS
HORA: 20:05
TEXAS RANGERS -167 (1,60)
LOS ANGELES ANGELS 138 (2,38)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-4
G. Garabito (0-1) Efec:2,55 (TEX) – S. Aldegheri (0-1) Efec:3,60 (LAA)
TEXAS RANGERS MONEY LINE.
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HOUSTON ASTROS VS ARIZONA DIAMONDBACKS
HORA: 20:10
HOUSTON ASTROS -161 (1,62)
ARIZONA DIAMONDBACKS 136 (2,36)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
HOUSTON ASTROS MONEY LINE.
HORA: 20:10
HOUSTON ASTROS -161 (1,62)
ARIZONA DIAMONDBACKS 136 (2,36)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 7-4
F. Valdez (13-6) Efec:3,11 (HOU) – B. Pfaadt (9-7) Efec:4,32 (ARI)
HOUSTON ASTROS MONEY LINE.
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KANSAS CITY ROYALS VS MINNESOTA TWINS
HORA: 20:10
KANSAS CITY ROYALS -149 (1,67)
MINNESOTA TWINS 125 (2,25)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
C. Ragans (10-9) Efec:3,46 (KC) – Z. Matthews (1-2) Efec:7,41 (MIN)
MINNESOTA TWINS RUN LINE.
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ST. LOUIS CARDINALS VS SEATTLE MARINERS
HORA: 20:15
ST. LOUIS CARDINALS -114 (1,88)
SEATTLE MARINERS -105 (1,95)
ALTA/BAJA: 7.5
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 2-3
E. Fedde (8-8) Efec:3,43 (STL) – B. Miller (10-8) Efec:3,30 (SEA)
SEATTLE MARINERS RUN LINE.
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OAKLAND ATHLETICS VS DETROIT TIGERS
HORA: 21:40
OAKLAND ATHLETICS 146 (2,46)
DETROIT TIGERS -175 (1,57)
ALTA/BAJA: 7.0
RL DEL VISITANTE: -1.5
PREDICCION: 2-4
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SAN DIEGO PADRES VS SAN FRANCISCO GIANTS
HORA: 21:40
SAN DIEGO PADRES -213 (1,47)
SAN FRANCISCO GIANTS 174 (2,74)
ALTA/BAJA: 8.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
SAN DIEGO PADRES MONEY LINE.
HORA: 22:10
LOS ANGELES DODGERS -152 (1,66)
CLEVELAND GUARDIANS 127 (2,27)
ALTA/BAJA: 9.0
RL DEL VISITANTE: 1.5
PREDICCION: 9-6
L. Knack (2-2) Efec:3,00 (LAD) – M. Boyd (1-1) Efec:2,38 (CLE)
LOS ANGELES DODGERS MONEY LINE.
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