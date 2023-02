Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la SERIE DEL CARIBE para Hoy martes 07 de Febrero de 2023

En los juegos a realizarse en la liga de la SERIE DEL CARIBE en la tarde/noche, para el día de hoy tenemos estos pronósticos deportivos.

HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 13:00 (-4 GMT) INDIOS DE MAYAGUEZ AGRICULTORES MONEY LINE -220 (1,45) 160(2,6) RUNLINE 1,5 PUNTOS 4 2 ALTA/BAJA 7,50 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 14:00 (-4 GMT) CAÑEROS DE LOS MOCHIS FEDERALES DE CHIRIQUI MONEY LINE -220 (1,45) 160(2,6) RUNLINE 1,5 PUNTOS 3 1 ALTA/BAJA 7,50 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 19:30 (-4 GMT) TIGRES DEL LICEY VAQUEROS DE MONTERIA MONEY LINE -200(1,45) 160(2,6) RUNLINE 1,5 PUNTOS 3 1 ALTA/BAJA 7,50 BAJA HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 19:30 (-4 GMT) WILDCATS KJ74 LEONES DEL CARACAS MONEY LINE -200(3,0) -300(1,33) RUNLINE 1,5 PUNTOS 3 6 ALTA/BAJA 7,50 ALTA