Pronósticos deportivos Altas y bajas de la MLB para el Viernes 2 de Junio de 2023

viernes, 02 de junio de 2023 HORA/JUEGO HORA: 17:10 (-4 GMT) EQUIPO 1 CINCINNATI REDS MONEY 152 (5,52) ALTA/BAJA 10,00 PREDICCION 7 EQUIPO 2 MILWAUKEE BREWERS MONEY -182 (1,55) RUNLINE -1,5 PREDICCION 8 CINCINNATI REDS MILWAUKEE BREWERS MONEY LINE 47 53 RUN LINE 51 49 ALTA BAJA 58 42 HORA/JUEGO HORA:18:40 (-4 GMT) EQUIPO 1 MIAMI MARLINS MONEY 152 (5,52) ALTA/BAJA 8,5 PREDICCION 7 EQUIPO 2 OAKLAND ATHLETICS MONEY 166(2,66) RUNLINE 1,5 PREDICCION 4 MIAMI MARLINS OAKLAND ATHLETICS MONEY LINE 57 43 RUN LINE 54 46 ALTA BAJA 50 50 HORA/JUEGO HORA:19:05 (-4 GMT) EQUIPO 1 WASHINGTON NATIONALS MONEY 152 (5,52) ALTA/BAJA 9 PREDICCION 4 EQUIPO 2 PHILADELPHIA PHILLIES MONEY -182(1,55) RUNLINE -1,5 PREDICCION 7 WASHINGTON NATIONALS PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE 43 57 RUN LINE 46 54 ALTA BAJA 50 50 HORA/JUEGO HORA:19:05 (-4 GMT) EQUIPO 1 PITTSBURGH PIRATES MONEY 112( 2,12) ALTA/BAJA 9,5 PREDICCION 8 EQUIPO 2 PHILADELPHIA PHILLIES MONEY -133(1,75) RUNLINE -1,5 PREDICCION 7 PITTSBURGH PIRATES PHILADELPHIA PHILLIES MONEY LINE 53 47 RUN LINE 56 44 ALTA BAJA 59 41

Pronósticos deportivos Altas y bajas de la MLB para el Viernes 2 de Junio de 2023 was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: