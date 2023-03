¿Cuáles son las propiedades saludables de comer Ajo crudo?

Los beneficios del ajo han sido probados en numerosos estudios científicos por lo que está totalmente avalado por esta comunidad. ¿Ya conoces sus principales propiedades?

1. Es rico en nutrientes

Sólo con una pequeña ingesta de ajo se están obteniendo un 23% de la cantidad diario recomendada de manganeso, un 17% de vitamina B6, un 15% de vitamina C y un 6% de selenio. Pero esto no es todo pues también contiene cantidades de otros nutrientes en menor porcentaje como calcio, cobre, fósforo, potasio, hierro y vitamina B1.

2. Ayuda a prevenir el Alzheimer y la demencia



Es conocido que el estrés oxidativo es uno de los causantes del deterioro de las células y el envejecimiento. Gracias a los antioxidantes que se encuentran dentro del ajo se puede proteger al cuerpo de este tipo de problema. Junto a los efectos de reducción de colesterol y presión arterial la demencia o el Alzheimer tendrán una probabilidad más baja de aparecer en el cuerpo de la persona que consume esta planta.

3. Reduce el colesterol

Se estima que el consumo de ajo ayuda a reducir en un 15% los niveles de colesterol. Pese a ello no hay ninguna evidencia que afirma que también combata los triglicéridos o que incremente los niveles de colesterol bueno.

4. Reduce la tensión

Cuando se introduce el ajo en la dieta las personas que se alimentan de él tienen a reducir sus niveles de tensión arterial. Por lo tanto es un gran producto para personas hipertensas. Hay estudios que afirman que puede ser tan beneficioso como algún medicamento específico para esta enfermedad. Eso si, las dosis han de ser muy elevadas para que el efecto sea significativo.

5. Combate los síntomas del resfriado y la gripe

Varios estudios confirmaron que tras varias semanas consumiendo ajo las personas reducían en un 63% el número de resfriados y gripes. También que se bajaba el número de días que se sufría esta enfermedad así como la fuerza con la que afectaba a cada individuo. Por lo tanto es un alimento ideal para aquellas personas que sufren con asiduidad este tipo de enfermedades. Notarán que su cuerpo tiene una mayor fortaleza.

6. Reduce las toxinas por metales pesados

Debido a los componentes de azufre que presenta el ajo se puede reducir el daño que provocan las toxinas procedentes de metales pesados. En caso más significativo es el del plomo con un descenso de los niveles en sangre hasta un 20%.

7. Mejora la salud ósea

El desgaste en los huesos puede ser combatido gracias al consumo de ajo especialmente en hembras aumentan los niveles de estrógenos. Las investigaciones han tenido mucha eficacia en el campo animal pero todavía no hay valores certeros en humanos, aunque se espera conseguir grandes resultados en el futuro.

8. Incrementa el rendimiento físico

Hace miles de años el ajo ya era usado como alimento para aumentar el rendimiento físico y minimizar el cansancio. Sobre todo este incremento se ve representado en personas que tienen ciertos problemas cardiovasculares.

9. Aumenta la vida

Al reducir los niveles de colesterol y tensión, combatir los problemas de enfermedades cerebrales y demás problemas en la salud corporal, sumado a la ingesta de nutrientes hace que la esperanza de vida en las personas sea mucho más elevada.

Nota de Prensa

¿Cuáles son las propiedades saludables de comer Ajo crudo? was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: