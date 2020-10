Proteínas Lifesystem de Intervit llegan al mercado venezolano en compañía de Leo Aldana.

Intervit es una promesa de salud y bienestar desde hace 16 años en Venezuela y ahora afianzan su eslogan con el lanzamiento de las nuevas proteínas Lifesystem a base de Soya y Huevo.

Intervit es una empresa joven e innovadora que desde su apertura en el año 2004, se ha dedicado a la fabricación y distribución de productos naturales de alta calidad, que constituyen las mejores alternativas para el cuidado de la salud. Este mes de septiembre decidieron ampliar su gama de productos integrando a la familia las nuevas proteínas de Soya y Huevo Lifesystem, que tienen sello ¡Bien Hecho en Venezuela!.

En presentación de 250gr, las proteínas de Soya y Huevo prometen ser el complemento perfecto para la alimentación diaria de los venezolanos, aportando

vitaminas y nutrientes que construyen y mantienen los tejidos del organismo, proporcionando una excelente fuente de energía y un gran aliado para el aumento demasa muscular.

La proteína de soya está ideada para ser tomada por toda la familia, y en cambio, la de huevo, es pensada para el consumo de deportistas o personas que realicen actividad física de alto rendimiento.

Las proteínas Lifesystem son libres de lácteos, repletas de aminoácidos, no contienen colesterol, ni azúcares, lo que las convierten en una gran opción de vida

saludable. Tanto la proteína de soya como la de huevo, vienen en dos presentaciones, sabor vainilla y sabor chocolate, esta última cuenta con el atributo de estar constituida por cacao 100% puro venezolano, única en el mercado. Son ideales para combinarlas enpreparaciones como panquecas, waffles, tortas y smoothies.

Leo Aldana, es reflejo de venezolanidad, talento, vida sana y deportiva, que transmite la imagen perfecta para la proteína Lifesystem. El pasado 10 de septiembre fue el ancla de una conferencia que se realizó vía Zoom para formalizar el lanzamiento de las proteínas a todas las grandes cadenas, aliados y amigos; reforzando la calidad del producto y sus grandes beneficios.

Las proteínas Lifesystem de Soya y Huevo se pueden adquirir en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país. También pueden encontrar más detalles de la marca y el producto en las redes sociales de Intervit: @intervit.ve y @lifesystem.ve.

