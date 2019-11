Protestan en Cantv por graves fallas de internet y cobro de reparaciones en dólares

Residentes de diferentes parroquias del municipio Libertador tomaron las puertas de la sede principal de la empresa estadal de telefonía Cantv, donde protestaron las alarmantes fallas en las conexión a internet y de la propia telefonía, en las cuales, hay zonas de Caracas que tienen 1 año y más sin servicio a pesar de pagar su factura puntual, así mismo revelaron cómo funcionarios de la empresa estatal cobran altas sumas de dinero en divisas a los usuarios para repararles las líneas.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, denunció cómo gran parte de la capital se encuentra desconectada del servicio de Abba de internet a pesar de cancelar regularmente su factura mensual. “Hay edificios en parroquias como Candelaria, San Pedro o Antímano por solo mencionar algunas de las cuales tiene más de un 1 año sin servicio y la respuesta de la compañía telefónica son puras excusas. Pero si exigen a los usuarios pagar todos los meses hasta casi 400 mil por un servicio que no prestan de forma eficiente”, dijo.

Rojas develó como funcionarios de Cantv extorsionan a los usuarios cobrando alta sumas de dinero en dólares para restablecerles el servicio, sea de internet o de la misma telefonía, todo bajo la mirada cómplice de los gerentes de la empresa. “A mí mismo me estaban cobrando 600 dólares por una línea con Aba, ya que en mi edificio en La Candelaria no hay conexión telefónica aún. Hay miles de casos donde por casa te pude cobrar entre 20$ hasta 150 $ por conectarte de nuevo el servicio o efectuarte alguna reparación. Esto es una vulgar extorsión tutelada por el mismo Gobierno de facto de Maduro”

El también integrante de la Plataforma Caraqueña de Conflicto, calificó de inaudito el cierre técnico de Cantv a pesar de recibir millones de dólares recientemente, todo como resultado de un acuerdo mil millonario con la empresa china Huawei, donde se hablaba de una actualización total del sistema de comunicaciones de Venezuela incluido un servicio de internet de última generación. “Tanto la ministra de Ciencia y Tecnología Gabriela Servilla, como el presidente de la estatal telefónica Manuel Fernández, recibieron un dineral en divisas para comprar tecnología de punta, pero la realidad es que desaparecieron los reales y quebraron Cantv”.

Concluyó exhortando a los usuarios a que “no paguen por un servicio que no están disfrutando”, ya que sólo por el servicio de internet Abba tienen que pagar hasta 40 mil bolívares algo que hasta hace menos de un mes era todo el salario mínimo. “Nosotros no vamos a subvencionar la ineficiencia de una empresa que además de dejarnos incomunicados nos cobrar sin prestarnos el servicio”, sentenció.

Hablan los dolientes

“De dos líneas que tengo en mi casa, una va para un año que no sirve y la otra tiene más de tres años que no funciona”, declaró Neira Arias de Walker, vecina de la Parroquia San Pedro de Caracas y usuaria de la telefonía, además hizo un llamado al presidente de CANTV, “Sr. si Uds. no es competente para dirigir una empresa del estado renuncie y dele el espacio a personas que conozcan de tecnología telefónica. Y si lo que están creando es una crisis para justificar la entrega de la empresa a los extranjeros acábense de quitar la careta y entréguenla de una vez”, enfatizó.

“He reportado desde hace más de un año la falta la falla de la línea, más de 20 veces y no me han resuelto”, comentó José Américo Linares, otro usuario afectado por la falta de telefonía e internet que se encontraba realizando el reclamo ante la oficina principal de la operadora telefónica. “hoy he venido nuevamente y me dicen que no hay sistema para reportarlo; por eso, que lo reporte uno no sirve, porque no le paran pelota”, agregó disgustado.

