Provita afina detalles para atender la temporada reproductiva de la cotorra margariteña

El equipo técnico de la ONG ambientalista trabaja en el bosque seco de Península de Macanao en la identificación, reparación e instalación de nidos, además une esfuerzos con los entes del Estado para garantizar la vigilancia para protección de nidos y pichones durante la temporada 2022

Prensa Provita Nueva Esparta. (CNP: 21.465).- Con el objetivo de incrementar la población silvestre de la cotorra cabeciamarilla (Amazona barbadensis), el equipo técnico de la ONG ambientalista Provita anunció que está alistando los detalles en el bosque seco de la Península de Macanao para la próxima temporada de reproducción del ave regional de Nueva Esparta.

José Manuel Briceño, subdirector de Provita para Nueva Esparta y responsable del Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña (PCCM), aseveró que los últimos 4 años se ha incrementado el número de volantones al término de cada temporada y adelantó que este 2022, esperan alcanzar la meta de 140 nuevos pichones en vida silvestre (volantones).

“Ha resultado gratificante que cada año sean más los pichones volantones que se suman a la población en vida silvestre de esta hermosa ave y eso indudablemente representa un mayor compromiso para nuestro equipo en la vía de contribuir a que la población silvestre de la cotorra margariteña aumente cada vez más”, detalló.

Briceño, quien es biólogo y ha estado al frente del PCCM en los últimos 19 años, manifestó que cada vez resulta más fácil ver ejemplares en libertad de la cotorra margariteña en diferentes pueblos de Macanao.

“Creo que el factor preponderante aquí es el reconocimiento, valoración y respeto entre los pobladores de Macanao hacia nuestra fauna y eso logra no sólo la aceptación, sino que permite la coexistencia en un entorno natural que debemos aprovechar positivamente para el bien de todos”, dijo.

Por su parte Jesús Aranguren, analista del componente de incremento del Programa, explicó que el equipo de Ecoguardianes es fundamental para alcanzar la meta trazada pues “no sólo identifica los nidos”, sino que sus integrantes también realizan la mayoría de las labores de monitoreo, guardería y acompañamiento durante los meses que dura la reproducción de la cotorra.

Aranguren explicó que los nidos son reparados para que puedan nuevamente estar en óptimas condiciones para la reproducción.

Además, detalló que todos los nidos custodiados por el equipo de Provita se encuentran dentro del área de la Reserva de Fauna Silvestre Macanao recientemente decretada.

“Este año estamos fortaleciendo alianzas para el resguardo de la temporada, no sólo con las autoridades respectivas, sino también mediante la instalación de cámaras trampa las cuales cumplirán una función de seguimiento, vigilancia y control de algunas de las zonas de nidificación de la cotorra”, puntualizó.

Aranguren apeló una vez más a la conciencia y compromiso de todos los habitantes y residentes de la Península de Macanao para que se sumen a las actividades de conservación de la especie.

Briceño apuntó que en la ejecución de estas actividades se han tomado en cuenta las medidas de bioseguridad para la Covid 19, de manera de ofrecer un entorno seguro a los colaboradores.

En nombre de Provita, Briceño agradeció el apoyo recibido por parte del Hato San Francisco y Arenera La Chica en donde se ha ejecutado por más de 30 años el programa de conservación de la cotorra margariteña, una lista de aliados a la que recientemente se sumó Hacienda Macanao.

Crédito foto: Cortesía Provita