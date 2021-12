Provita celebró el Día del Voluntario con una siembra en el bosque seco de Macanao

Para la jornada se contó con la participación del grupo Open Hands del Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar), además de Ecoguardianes, viveristas y personalidades invitadas.

Prensa Provita Nueva Esparta. (CNP: 21.465).- Como parte del esfuerzo emprendido por la ONG Ambientalista Provita para la restauración del bosque seco de Macanao, hogar de la cotorra margariteña (Amazona barbadensis), y en el marco de la celebración del Día Internacional del Voluntario se realizó una jornada de siembra en parcelas identificadas dentro del Área de Conservación Comunitaria Chacaracual (ACCC), espacio donde se ejecuta el proyecto de Restauración Ecológica del Bosque y Matorrales Secos de Península de Macanao.

Las plantas sembradas durante la jornada del 4 de diciembre fueron producidas en viveros comunitarios ubicados en diferentes pueblos del Municipio Península de Macanao gracias al esfuerzo de personas comprometidas con la recuperación de las áreas naturales, una región que ha sido afectada por la acción humana y que ofrece mejoras, no sólo a la flora y fauna local, sino a la población en general.

“Este es un logro importante para nosotros, este esfuerzo forma parte de la vinculación de nuestro trabajo científico con las comunidades. Aquí los verdaderos protagonistas son nuestros viveristas, hombres y mujeres comprometidos con la naturaleza, con el bosque de Macanao y con todas las especies de animales y plantas que en él coexisten, para ellos es todo nuestro reconocimiento”, expresó José Manuel Briceño, sub director de Provita para Nueva Esparta.

Briceño agradeció la participación de integrantes de Open Hands, el grupo de voluntarios del Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar), quienes se mostraron atentos y entusiastas para colaborar en esta jornada ambiental que se enmarca no sólo en la celebración del Día Internacional del Voluntario sino también en el Programa de Conservación de la Cotorra Margariteña.

Un trabajo en equipo

“Sin lugar a dudas, todo el equipo que nos ha acompañado durante este tiempo de producción de las plantas merece un reconocimiento especial, ellos han participado en materia de formación, acompañamiento, asesoría y además debemos agradecer a todos nuestros aliados y financistas, sin quienes este proyecto sería imposible poder ejecutarlo”, dijo Briceño.

Por su parte Luis Guevara, biólogo y analista de restauración de Provita, explicó que en la jornada de siembra fueron plantadas especies como palosano, cuica, yaque, durote, guatapanare, tarantán, cuchibano, olivo, guamache, puy, aco negro, roble, cautaro y araguaney, todos nativos del bosque seco de la península de Macanao.

Guevara refirió además que el proceso de producción de estas plantas permite generar una base de información importante sobre la identificación de especies, técnicas de recolección, almacenamiento y cuidados de semillas, germinación y luego de cuidados de las plantas. “Es un trabajo cuidadoso y riguroso, hemos incorporado inóculos de micorrizas para garantizar que estas plantas se puedan adaptar de mejor manera a su entorno natural. Luego de plantadas se le hace seguimiento, riego y evaluación constante», explicó.

Finalmente, Guevara detalló que el propósito de la restauración ecológica consiste en el retorno de las condiciones originales de un ecosistema afectado.

“En el caso de la península de Macanao tenemos áreas afectadas por la minería y tala, que devienen en afectación de las especies animales, como la cotorra margariteña, que es amenazada por la destrucción del hábitat y extracción de pichones. Nuestra meta es restablecer las condiciones originales de esta área, por ello se plantan especies nativas”, puntualizó.

Fotos: Marcel Valerio

SOBRE PROVITA

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, fundada en febrero de 1987. Busca combatir la pérdida de la biodiversidad de Venezuela, y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza. En más de tres décadas de existencia, la Institución ha ejecutado cientos de proyectos que van desde la recuperación de especies amenazadas emblemáticas, hasta ensayos de alternativas de desarrollo para comunidades rurales e indígenas. http://www.provita.org.ve

Provita celebró el Día del Voluntario con una siembra en el bosque seco de Macanao was last modified: by

En: Tecnología